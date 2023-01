Chi sarà il [Personaggio dell’anno]? Il 30 gennaio parte il sondaggio!

Il conto alla rovescia si sta esaurendo e tutto è ormai pronto: si è chiusa, infatti, la finestra per presentare le candidature e il 30 gennaio prenderà ufficialmente il via l'edizione 2023 del “Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza - Premio Italia a Tavola”. Il sondaggio promosso da Italia a Tavola ha, da sempre, lo stesso obiettivo: dare la possibilità al grande pubblico di esprimere le proprie preferenze ed eleggere - attraverso una “gara” amichevole che vuole rafforzare lo spirito di quadra nell’Horeca - i sei professionisti che si sono spesi al meglio nella valorizzazione dell’enogastronomia e dell’accoglienza made in Italy. Nessuna pretesa di dare giudizi tecnici o di merito: ciò che conterà sarà solo il gradimento del “popolo del web”, che sarà chiamato ad esprimersi attraverso una votazione online. Non solo. Il Personaggio dell'anno è anche l'occasione, in questa fase di ripresa dopo gli anni duri della pandemia, di fare un punto della situazione sull'andamento del mondo dell'accoglienza e della ristorazione, confrontandosi e dando voce ai professionisti del comparto.

Quella 2023 sarà, senza dubbio, un'edizione importante, che punta a confermare i numeri eccezionali del 2022 (solo nel turno finale i votanti furono più di 192mila, mentre al primo turno votarono 266.716 utenti e al secondo 185.550), ma che è anche l'occasione per celebrare un notevole risultato. Il sondaggio taglia infatti il prestigioso traguardo dei 15 anni e cosa c'è di meglio di festeggiare un compleanno così importante in compagnia? Tra le novità della 15ª edizione c'è, infatti, un gradito ritorno. Verso la fine della primavera tornerà il grande evento nel quale verranno premiati tutti i vincitori del sondaggio. Se dal 2020, a causa della pandemia, siamo stati costretti a sospendere questo consueto appuntamento conviviale, finalmente potremo incontrarci di nuovo di persona.

Personaggio dell'anno 2023: le novità

Detto del ritorno alla premiazione in presenza, ci sono altre due novità per l'edizione 2023 del Personaggio dell'anno. Una l'avrete già notata: al contrario del passato, l'inizio del sondaggio è stato posticipato al 30 gennaio, per permettere a molti candidati, impegnati a livello lavorativo durante le festività, di poter organizzare la propria candidatura senza fretta. La risposta è stata ottima, ma questo lo scoprirete quando verranno svelate le liste dei candidati.

L'altra novità è, invece, una formula più agile. La durata del sondaggio è stata ridotta da 9 a 6 settimane. Se la struttura su 3 turni di gioco, con 6 categorie da 36 candidati ciascuna, verrà mantenuta inalterata, la durata di ogni fase sarà invece diversa: il 1° turno (in programma dalle 12 del 30 gennaio alle 12 del 20 febbraio) avrà una durata di 3 settimane e comporterà il passaggio da 36 a 12 candidati per categoria; il 2° turno durerà 2 settimane, dalle 17 del 20 febbraio alle 12 del 6 marzo (al termine i candidati diventeranno 6); il 3° turno durerà una sola settimana, dalle 17 del 6 marzo alle 12 del 13 marzo, nella quale il pubblico voterà i 6 finalisti di ciascuna categoria per decretare chi saranno i “Personaggi dell’anno”.

All’inizio di ogni nuovo turno tutti i voti saranno azzerati, per questo i candidati avranno bisogno del massimo sostegno del pubblico per riuscire a superare ogni fase e qualificarsi per il podio. Fondamentale sarà il passaparola, soprattutto sui canali social, con cui si potranno fare inviti al voto sostenendo così i propri candidati preferiti.

Sondaggio Italia a Tavola: come si potrà votare?

Confermate anche per quest'anno le categorie, che saranno 6: Cuochi, Pizzaioli e Panificatori, Pasticceri, Sala e Hotel, Barman, Opinion leader. I candidati saranno 36 per ciascuna categoria, per un totale di 216 professionisti che gareggeranno per conquistare il titolo di “Personaggio dell’anno”. La pagina con tutti i nomi dei candidati, per i quali si potranno esprimere fino a 3 preferenze per categoria, verrà pubblicata sul sito www.italiaatavola.net. I risultati come sempre saranno visibili in tempo reale, sia sulla pagina dedicata, all’interno del sito, sia in homepage all’interno di un apposito box.

Massima attenzione alla sicurezza del voto

Tra le novità introdotte quest’anno ci sarà anche un’implementazione delle garanzie sulla sicurezza delle votazioni: in caso venissero riscontrate delle situazioni anomale nei flussi di voti (magari perché in maniera illecita vengono attivati, ad esempio, sistemi proxy o bot), alcuni candidati potranno essere momentaneamente sospesi e i loro voti saranno sottoposti a verifica. Se sarà appurata l’attendibilità dei voti, i candidati saranno immediatamente “sbloccati” e torneranno in gara. Ma in caso emergano pratiche illecite, quei candidati potranno essere definitivamente squalificati e non accederanno ai turni successivi.

I vincitori della 14ª edizione

L’anno scorso, nell’edizione numero 14 del sondaggio, i vincitori sono stati Giuseppe Di Iorio per i “Cuochi”, Gino Sorbillo per i “Pizzaioli e Panificatori”, Sal De Riso per i “Pasticceri”, Ezio Indiani per “Sala e Hotel”, Tony Berry per i “Barman”, Jerry Bortolan per gli “Opinion leader”. I votanti nel turno finale del gioco sono stati oltre 192mila.