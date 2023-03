Mariola, Pepe, Montersino, Trapanese, Santoro e Raspelli personaggi dell'anno

Con più di mezzo milioni di votanti tra il primo ed il terzo turno, si conclude oggi la 15esima edizione del sondaggio di Italia a Tavola per eleggere il Personaggio dell'anno e dell'enogastronomia e dell'accoglienza. Tre round caratterizzati da duelli mozzafiato e da grandi sorprese che hanno reso più avvincente la corsa alla vittoria finale.

Lo scopo del sondaggio è stato da sempre quello di valorizzare il mondo dell'enogastronomia e del settore Horeca e di richiamare l'attenzione sui professionisti dei vari settori, soprattutto in un momento delicato - come quello attuale - per la ristorazione. E quest'anno i vincitori, nelle rispettive categorie, sono stati

Max Mariola e Franco Pepe

Luca Montersino e Salvatore Trapanese

Deborah Santoro ed Edoardo Raspelli

Qui i risultati del primo turno

Qui i risultati del secondo turno

Qui i risultati finali

Cuochi: vince Max Mariola, Ricci e Stile sul podio

Il noto chef, e volto amatissimo sui social network e nel mondo della televisione, Max Mariola (di Casa Mariola) ha vinto la categoria dei cuochi sbaragliando tutta la concorrenza, soprattutto grazie - oltre alla propria popolarità - alla grande dedizione nel coinvolgere il proprio pubblico nel voto sul nostro sito web (ha riscosso, nel corso dei tre round, un totale di quasi 24mila voti). Uno stakanovista, dunque, che conquista la medaglia d'oro e che stacca di ben 4mila voti la seconda classificata, Antonella Ricci (di Ricci Osteria), ed il terzo, Domenico Stile (di Enoteca La Torre Villa Letitia).

Fuori dal podio: Enrico Bartolini, Antonino Cannavacciuolo ed Igles Corelli.

Pizzaioli e panificatori: Pepe allunga e conquista la medaglia d'oro. Seguono Bonci e Marino

Anche in questa categoria non c'è stata partita: in testa sin dall'inizio del terzo ed ultimo turno, Franco Pepe (di Pepe in Grani) stravince e si lascia alle spalle due concorrenti che hanno sempre lottato per le prime posizioni: Gabriele Bonci (di Pizzarium) e Fulvio Marino (di Molino Marino e volto di Rai 1). Per Pepe, dunque, che ha conquistato ben 15mila cuori, si tratta di una vittoria storica: il pizzaiolo di Caiazzo, infatti, nelle scorse edizioni si era sempre posizionato sul podio senza, però, mai vincere.

Fuori dal podio: Teresa Iorio, Matteo Cunsolo e Ciro Salvo.

Pasticceri: seconda vittoria per Montersino. De Riso e Massari applaudono

Questa è stata indubbiamente l'annata di Luca Montersino (18mila voti complessivi per lui). Il maestro di Acquaviva, infatti, con circa 400 voti di distacco dal successore in graduatoria, ha conquistato - dopo le ultime 48 ore di fuoco - la seconda edizione del Premio di Italia a Tavola nella propria carriera. Sal De Riso (presidente di Ampi) ed Iginio Massari (di Pasticceria Veneto), due mostri sacri del settore, conquistano l'argento ed il bronzo ed applaudono il vincitore.

Fuori dal podio: Damiano Carrara, Melissa Dolci e Matteo Cutolo.

Sala e Hotel: trionfa Trapanese, poi Gramaglia e Bianchi

Negli ultimi due giorni di votazione dell'ultimo round del sondaggio, Salvatore Trapanese (docente Banqueting manager) ha mantenuto la testa della classifica ed ha conquistato la vittoria nella categoria "Sala e Hotel". Laila Gramaglia (restaurant manager di Pompei) e Gabriele Bianchi (maitre di Hotel Villa San Martino), dunque, dopo dei grandi testa a testa, devono arrendersi e congratularsi con il vincitore. Per Trapanese i voti totali tra primo e terzo turno sono stati più di 13mila.

Fuori dal podio: Sandro Camilli, Vanni Berna e Irina Mihailenko.

Barman: Santoro è medaglia d'oro. Niente da fare per Berry e Bottino

La regina del settore Deborah Santoro (di Pollina Resort) si riconferma anche nel terzo ed ultimo turno di votazioni e si aggiudica il primo posto in classifica, staccando di quasi mille voti Tony Berry (di Porto di Ripetta Bar e noto volto social), in seconda posizione, e di duemila Rachele Bottino (di Almaranto Relais), terza. Per lei, nel corso di tutto il sondaggio, i voti hanno superato quota 12mila.

Fuori dal podio: Marina Milan, Salvatore Scamardella e Patrizia Bevilacqua.

Opinion Leader: sorpresa Raspelli. Barbieri secondo, terzo Borghese

Game, set, match. Edoardo Raspelli (conduttore televisivo e giornalista) chiude i giochi della sezione "Opinion Leader" e sbaraglia la concorrenza di grandissime star italiane (ed internazionali), come Bruno Barbieri ed Alessandro Borghese. Ma per il reporter di Alma TV non si tratta della prima vittoria in assoluto sul sito di Italia a Tavola: Raspelli, infatti, aveva già conquistato un'edizione ed entra, dunque, nella cerchia dei "bistellati". Per lui poco più di 16mila preferenze complessive nel corso delle votazioni.

Fuori dal podio: Daniele Rossi, Ruben Bondì ed Antonella Clerici.

Come si può evincere dalla tabella, i candidati hanno ottenuto un punteggio relativamente basso nella prima fase di votazione poiché per ogni categoria erano presenti trentasei personaggi. Ovviamente il pubblico, negli ultimi due round, ha optato - in caso di eliminazione del proprio beniamino - per altri candidati, alzando così il numero complessivo delle preferenze. E Max Mariola, tra tutti i partecipanti, è quello che ha raccolto più voti (23.781 nello specifico).

I vincitori dell'edizione 2022

L’anno scorso, nell’edizione numero 14 del sondaggio, i vincitori sono stati Giuseppe Di Iorio per i “Cuochi”, Gino Sorbillo per i “Pizzaioli e Panificatori”, Sal De Riso per i “Pasticceri”, Ezio Indiani per “Sala e Hotel”, Tony Berry per i “Barman”, Jerry Bortolan per gli “Opinion Leader”.