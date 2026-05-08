Valter Giacomelli resta alla guida di Gardalatte dopo un anno da primato

La cooperativa Gardalatte, con sede a Lonato, conferma Valter Giacomelli alla presidenza per il prossimo triennio. La decisione arriva dal nuovo Consiglio di Amministrazione, riconfermato dall’assemblea dei soci. Restano in carica anche i vicepresidenti Fausto Comaglio, Marco Baresi e Maurizio Toninelli, garantendo continuità gestionale e strategica.

Valter Giacomelli, confermato presidente di Gardalatte

Durante l’assemblea è stato presentato un bilancio particolarmente positivo, con un aumento del valore della produzione del 10% e un totale di 103 milioni di euro. La cooperativa ha inoltre raggiunto la più alta quotazione mai liquidata ai conferitori, pari a 78 centesimi al litro, 85,8 centesimi Iva inclusa.

Strategia e continuità nella cooperativa Gardalatte

Secondo il rieletto presidente Valter Giacomelli «abbiamo raggiunto risultati record nonostante le tensioni di un pesante contesto economico internazionale. Ora andiamo avanti nel segno della continuità, nella certezza che oggi fare sinergia diventa fondamentale per affrontare le sfide di un mercato sempre più difficile da interpretare».