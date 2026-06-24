Meno acqua e meno emissioni, Coca-Cola rinnova la produzione nello stabilimento di Nogara

Un piano di investimenti superiore a 70 milioni di euro nel biennio 2025-2026 sarà destinato allo stabilimento di Nogara (Vr), considerato il più grande sito produttivo di Coca-Cola HBC Italia e tra i principali in Europa per capacità. L’intervento rientra nel percorso di innovazione e sostenibilità delineato dal Rapporto di Sostenibilità 2025, che conferma il ruolo strategico del sito all’interno della rete industriale del gruppo.

Coca-Cola Italia investe oltre 70 milioni nello stabilimento di Nogara

Secondo quanto riportato dall’azienda, gli investimenti saranno orientati all’ammodernamento delle linee produttive e all’efficientamento dei processi, con particolare attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale. «Gli investimenti industriali sono il presupposto per generare valore nel lungo periodo e trasformare gli impegni di sostenibilità in azioni concrete» ha dichiarato Giangiacomo Pierini, Corporate Affairs & Sustainability Director di Coca-Cola HBC Italia. Tra le tecnologie già introdotte nello stabilimento figurano sistemi di lavaggio “dry” che utilizzano aria al posto dell’acqua nella pulizia dei contenitori, con un risparmio stimato di 3,5 milioni di litri d’acqua all’anno.

Il sito di Nogara ha implementato anche sistemi per il recupero del calore e soluzioni per la sostituzione della CO2 con aria sterile nei processi produttivi. Le misure adottate consentono una riduzione di circa 600 tonnellate di emissioni annue. Per l’azienda, lo stabilimento rappresenta oggi un modello industriale di riferimento nel sistema globale del gruppo, anche in termini di efficienza energetica e gestione delle risorse.

Accanto agli interventi industriali, il Rapporto di Sostenibilità evidenzia anche le iniziative sociali sviluppate sul territorio veronese. Tra queste il sostegno al progetto “67 Colonne per l’Arena di Verona” e il programma formativo #YouthEmpowered, che nel 2025 ha coinvolto circa 39 mila giovani in Italia, con percorsi di orientamento e formazione.