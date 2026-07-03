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venerdì 03 luglio 2026  | aggiornato alle 19:57 | 120161 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Rational
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Orsadrinks

Matcha, Ube e Pumpkin Spice: le nuove bevande che conquistano bar e caffetterie

Orsadrinks presenta Blend, la nuova linea di preparati in polvere per bevande calde e fredde. Cinque gusti ispirati ai trend del momento, facili da preparare e versatili, pensati per ampliare l'offerta dei bar per tutto l'anno

 
03 luglio 2026 | 15:09

Matcha, Ube e Pumpkin Spice: le nuove bevande che conquistano bar e caffetterie

Orsadrinks presenta Blend, la nuova linea di preparati in polvere per bevande calde e fredde. Cinque gusti ispirati ai trend del momento, facili da preparare e versatili, pensati per ampliare l'offerta dei bar per tutto l'anno

03 luglio 2026 | 15:09
 

Orsadrinks amplia la propria proposta nel settore beverage con Blend, una nuova linea di preparati in polvere studiata per realizzare bevande calde e fredde in modo semplice e veloce. Pensata per il canale professionale, la gamma offre soluzioni versatili dedicate a bar, caffetterie e locali che desiderano arricchire il menu con nuove proposte.

Matcha, Ube e Pumpkin Spice: le nuove bevande che conquistano bar e caffetterie

Orsadrinks coi nuovi Blend Matcha, Pumpkin Spice e Strawberry & Cream

Cinque gusti ispirati ai trend del beverage

La linea Blend comprende cinque referenze dai profili aromatici distintivi: Matcha, Pumpkin Spice, Ube, Anise & Cardamom e Strawberry & Cream. Gusti ispirati alle tendenze internazionali che possono essere serviti sia caldi sia freddi, adattandosi alle diverse stagioni e ai differenti momenti di consumo.

Matcha, Ube e Pumpkin Spice: le nuove bevande che conquistano bar e caffetterie

I nuovi Blend ai gusti Ube e Anise & Cardamom

Preparazioni versatili per il canale horeca

I preparati si miscelano facilmente con latte o bevande vegetali e consentono di realizzare numerose ricette grazie a una texture cremosa e a un utilizzo pratico. Confezionati in latte da 500 grammi, rappresentano una soluzione funzionale per ampliare l'offerta beverage senza complicare il lavoro operativo. Prodotta da Orsa Drinks Srl, azienda specializzata nel settore delle bevande professionali, la linea Blend punta a coniugare praticità, qualità e varietà, offrendo agli operatori strumenti per differenziare il servizio e rispondere ai nuovi gusti dei consumatori.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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