Essse Caffè e Ambasciatori del Gusto: una partnership per valorizzare il Made in Italy

Continua la partnership tra Essse Caffè e Ambasciatori del Gusto nel segno del miglior Made in Italy. Si è svolta il 18 marzo scorso l’assemblea annuale AdG: momento di incontro e confronto che ha annoverato tra i protagonisti proprio Essse Caffè in occasioni istituzionali e di degustazione.

L’assemblea annuale si è inserita nell’evento AdG Futura, think-tank di tre giorni (dal 18 al 20 marzo) dedicato al confronto tra istituzioni, territorio, filiera e addetti ai lavori. Preziosa opportunità di incontro tra le aziende partner, tutte eccellenze food and beverage, fatto di idee e reciproca ispirazione.

L’Associazione italiana Ambasciatori del Gusto rappresenta infatti il meglio della ristorazione e dell’accoglienza del nostro Paese; una mission che ben esprime alcuni tra i valori più profondi della torrefazione bolognese, fondata nel 1979 da Francesco, Chiara e Cristina Segafredo.

E l’assemblea annuale ha messo in luce il meglio dell’italianità lato food&beverage, con partner storici e nuovi entranti. Proprio a Essse Caffè è andato l’onore di introdurre sette nuovi associati che hanno fatto il proprio ingresso in Ambasciatori del Gusto; a presentare le new entry, Gianluca Frassoldati, responsabile marketing Essse Caffè, e Vito Campanelli, coffee master e brand ambassador Essse Caffè.

L’espresso firmato Essse Caffè – simbolo del miglior saper fare italiano nel mondo – è stato inoltre il caffè dell’evento, con diversi momenti degustazione, in doppia versione. A partire dal pranzo di lunedì 18, presso Ruote da Sogno, che ha visto al centro S20, l’esclusivo sistema espresso Essse Caffè. A deliziare i presenti, l’espresso delle tre “Esse” formato monoporzione: anche in capsula, il risultato in tazzina si è rivelato straordinario e costante in ogni bevanda preparata.

Per la cena realizzata da Pirru Caffè, così come per la giornata di martedì negli spazi di Reggio Children, protagonista indiscussa è stata Miscela Masini, blend premium Essse Caffè per il fuoricasa: un espresso delicato ma avvolgente, con un’anima cioccolatosa. Qualità e flavour hanno conquistato tutti, riconoscendo a Miscela Masini eleganza al palato, acidità bilanciata e piacevoli note fruttate e floreali.

La partnership tra Essse Caffè e Ambasciatori del Gusto promette altre iniziative lungo il 2024: denominatore comune, la valorizzazione di sapienza e capacità tutte italiane che tengono alta bandiera del Made in Italy nel mondo.

