Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 20 ottobre 2025  | aggiornato alle 15:43 | 115147 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Rational

È uscito il libro che racconta il Monferrato in 57 piatti di riso

Un viaggio nel Piemonte agricolo firmato Beppe Sardi e curato da Enrico Sozzetti, dove il risotto diventa racconto di paesaggi, stagioni e persone. Un dialogo fra cucina, memoria e identità contadina

 
20 ottobre 2025 | 14:52

20 ottobre 2025 | 14:52
 

Il nuovo libro "Monferrato Terra generosa". Cultura e territorio in 57 originali risotti (a cura di Enrico Sozzetti) è molto più di una raccolta di ricette. È un viaggio nel cuore del Piemonte agricolo, raccontato attraverso uno dei suoi interpreti più autentici: Beppe Sardi, cuoco nato a Rocchetta Tanaro, da decenni protagonista della ristorazione e della valorizzazione delle produzioni locali nella provincia di Alessandria.

Il libro che racconta il Monferrato in 57 piatti di riso

Una cartolina del Monferrato

Il volume, edito con taglio curato e ricco di immagini, intreccia biografia e territorio. Da una parte c’è Sardi, “cuoco di terra” legato ai sapori monferrini e alla cultura del riso; dall’altra il Monferrato stesso, che diventa il vero protagonista, raccontato attraverso le stagioni, le colline, i produttori e i colori dei suoi campi. Ogni risotto è una piccola narrazione gastronomica che parte da un ingrediente locale - vino, formaggio, ortaggi, funghi, erbe o frutta - e diventa racconto di identità. Il tono è colto ma accessibile, grazie al lavoro di Enrico Sozzetti, giornalista e curatore del volume, che intreccia schede e aneddoti a una riflessione più ampia sul valore culturale del cibo nel Monferrato contemporaneo. La struttura del libro alterna brevi testi narrativi e ricette d’autore, ordinate come un percorso nel gusto: 57 variazioni di risotto che rendono omaggio a una tradizione reinventata con rispetto e creatività.

Monferrato

La copertina del nuovo libro "Monferrato Terra generosa"

Non mancano i riferimenti alla filosofia di Georges Auguste Escoffier, di cui Sardi è discepolo attraverso la Delegazione Piemonte-Valle d’Aosta: semplicità, rispetto della materia prima, autenticità. È un principio che attraversa ogni pagina, trasformando il riso in un linguaggio della memoria. In tempi in cui la cucina rischia di diventare spettacolo, Monferrato Terra generosa restituisce invece il senso originario del mestiere di cuoco: quello di chi, con gesti precisi e conoscenza profonda, racconta un territorio servendolo in un piatto.

Di Piera Genta

© Riproduzione riservata STAMPA

 
monferrato piemonte risotto libro Enrico Sozzetti Beppe SardiGeorges Auguste Escoffier
 
