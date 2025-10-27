Lombardia, Debora Massari si presenta: «Dialogo costante con chi vive il territorio»

Debora Massari, bresciana e laureata in Scienze e Tecnologie Alimentari, è stata nominata assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia. L'imprenditrice, che subentra a Barbara Mazzali come era stato già annunciato da Italia a Tavola oltre un mese fa, ha un solido background nel marketing e nello sviluppo del business e ha contribuito in maniera significativa all’affermazione dell’impresa di famiglia.

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana con Debora Massari

Appassionata di sport, con una particolare predilezione per il tennis, Massari è anche impegnata in attività di volontariato e charity, dimostrando un forte senso civico e attenzione al territorio. Il nuovo assessore è stato presentato oggi in conferenza stampa a Palazzo Lombardia, alla presenza del presidente Attilio Fontana e dell’assessore regionale Romano La Russa, capo delegazione in Giunta di Fratelli d’Italia.

Fontana ha dichiarato: «Nel rivolgerle il più cordiale benvenuto, le auguro buon lavoro. La sfida che si appresta a intraprendere non solo è importante, ma avvincente. Dal turismo alla moda, passando per il marketing territoriale, sono tutte materie fondamentali per affermare ulteriormente la centralità della Lombardia a livello nazionale e internazionale».

Massari ha ringraziato il presidente Fontana e la sua predecessora Barbara Mazzali: «Sono innanzitutto onorata ed emozionata di entrare a far parte di questa squadra», ha esordito. Quindi ha aggiunto: «Onorata ed emozionata, ma anche orgogliosa e motivata. Alla base del mio impegno ci sarà un dialogo costante con chi vive il territorio coltivando progetti ed elaborando idee. Tutto ciò avverrà con grande senso istituzionale nel rispetto dei cittadini lombardi».