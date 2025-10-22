Regione Lombardia: come previsto Debora Massari sostituisce Mazzali al turismo

È ufficiale: nella giornata di mercoledì 22 ottobre, Barbara Mazzali si è dimessa dall’incarico di assessore al Turismo e marketing territoriale di Regione Lombardia. Al suo posto, salvo clamorosi colpi di scena, subentrerà Debora Massari, figlia del maestro pasticcere Iginio, indicata come figura tecnica «di prestigio» per dare nuovo impulso al comparto. Dopo le indiscrezioni circolate a inizio settembre, il cambio nella Giunta regionale è dunque realtà: Mazzali, ricordiamo, lasciato l’assessorato, potrebbe rientrare in Consiglio regionale togliendo lo scranno a Giorgio Bontempi, che, come raccontato, avrebbe già ricevuto un altro importante incarico.

Mazzali: «Decisione presa con piena consapevolezza»

Mazzali ha spiegato, tramite la pubblicazione di una nota stampa, di aver preso la decisione «con piena consapevolezza, dopo un percorso intenso e appassionato al servizio della Lombardia». L’ex assessore ha parlato di un’esperienza «ricca e sfidante», sottolineando di lasciare «un assessorato forte e riconosciuto, capace di valorizzare le eccellenze del territorio e rafforzare l’immagine della Lombardia in Italia e nel mondo». Parole di gratitudine anche per il presidente Attilio Fontana, «per la fiducia e la libertà accordate», e per collaboratori, dirigenti e strutture operative «che hanno condiviso con me questo percorso».

L’ormai ex assessore al Turismo di Regione Lombardia, Barbara Mazzali

«Lascio con orgoglio e riconoscenza - ha aggiunto - ma con la stessa voglia di continuare a lavorare, da un’altra prospettiva, per la nostra Lombardia. Sento il bisogno di tornare alle mie origini, verso un mondo che mi ha sempre dato fiducia, affetto e lealtà. È parte della mia storia e della mia identità, e continuerò a rappresentarlo con la stessa passione e concretezza che ho dedicato alla Lombardia» ha poi concluso Mazzali.

Dalla Regione è arrivato un messaggio di ringraziamento per il lavoro svolto. «Durante il suo mandato - riporta il comunicato - Mazzali ha contribuito in modo determinante a rafforzare la leadership della Lombardia come prima regione italiana per presenze e arrivi turistici, promuovendo un modello di sviluppo fondato su qualità, sostenibilità ed esperienzialità. Tra i risultati più significativi figurano il consolidamento del brand Lombardia Style, le iniziative dedicate al turismo di lusso, ai borghi, all’enogastronomia, al golf e al turismo religioso, oltre alla partecipazione all’Expo di Osaka 2025, che ha rappresentato una straordinaria vetrina internazionale per la Regione».

Il mandato di Mazzali ha consolidato la leadership della Lombardia nel turismo nazionale

Va ricordato che nel 2024 la Lombardia ha registrato 21 milioni di arrivi e oltre 53 milioni di presenze, con una quota di turisti stranieri pari al 67% e una permanenza media di 2,3 notti. E nei primi cinque mesi del 2025 la crescita è proseguita, con un incremento del 6% delle presenze e una quota di visitatori internazionali salita al 75%. Numeri importanti, che confermano la crescita del comparto e testimoniano in modo concreto il lavoro svolto da Barbara Mazzali durante il suo mandato.

In arrivo Debora Massari per guidare il turismo lombardo

Presto, come annunciato, salvo clamorosi colpi di scena, sarà Debora Massari la nuova assessora al Turismo e marketing territoriale della Lombardia. Si attende infatti solo l’ufficialità, ma il suo nome circola da settimane con sempre maggiore insistenza nei corridoi di Palazzo Lombardia come quello scelto per raccogliere l’eredità di Barbara Mazzali. Classe 1975, laureata in Scienze e tecnologie alimentari, si è specializzata nei lievitati e dal 2000 lavora nell’azienda fondata dal padre Iginio, contribuendo a rinnovarne l’immagine con una visione moderna, digitale e orientata ai nuovi mercati. Nel 2019 ha ottenuto il titolo di maestro pasticcere come membro dell’Accademia dei maestri pasticceri italiani (Ampi), passando poi con il padre nella nuova associazione Apei (Associazione pasticceri dell’eccellenza italiana).

Iginio e Debora Massari

Figura di riferimento nel mondo della pasticceria contemporanea, ha partecipato a eventi e simposi internazionali dedicati al made in Italy e alla valorizzazione dell’artigianalità di qualità. Oggi è membro del consiglio di amministrazione della Iginio Massari Srl e docente alla 24Ore Business School. Nel 2022, ricordiamo, è stata inserita da Forbes tra le 100 donne di maggior successo in Italia e indicata da The Fork come la donna pasticcere più influente del Paese. Madre di due figli, con una lunga passione per il tennis e la danza classica (praticata per 16 anni), Debora Massari unisce formazione scientifica, esperienza manageriale e notorietà pubblica: caratteristiche che, nelle intenzioni della Giunta, dovrebbero portare nuova linfa alla promozione turistica della Lombardia.