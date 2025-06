Al via, dal centro di Brescia, l'edizione 2025 della Mille Miglia

Adrenalina al massimo, motori accessi: parte da Brescia la Mille Miglia, la rievocazione storica della corsa automobilistica più bella del mondo. Oltre 400 equipaggi, cinque giorni di gara, un percorso a forma di 8 fra i mari Adriatico e Tirreno, con il tradizionale giro di boa a Roma. Un volume d'affari, fra diretto e indiretto, di svariati milioni di euro.

Mille Miglia 2025: cinque giorni tra emozioni, paesaggi e motori

Il via dal mitico viale Rebuffone per puntare verso il Garda, poi Futa e Raticosa, il fascino della Toscana , l'accogliente Emilia Romagna, San Marino e, infine, sabato il ritorno verso il Nord, con l'arrivo nel cuore della Leonessa. Un viaggio affascinante nel centro dell'Italia, tra città d'arte, paesaggi mozzafiato, curve leggendarie, il calore e l'entusiasmo, soprattutto, dei più giovani. Il museo viaggiante, formato da centinaia di auto storiche provenienti da tutto il mondo, richiama come ogni anno l'interesse di sportivi e operatori del mondo turistico e dell'accoglienza.

Un'occasione preziosa anche per far conoscere il variegato mondo enogastronomico, ricco di bontà uniche e originali. La Mille Miglia non è solo una gara, ma la celebrazione della bellezza italiana, una sorta di rito collettivo che da quasi un secolo unisce meccanica e meraviglia. Ad ogni ripartenza, l'immancabile rombo che fa vibrare l'asfalto, spande nell'aria l'antico "odore" del carburante che contagia chiunque si trova sul percorso. Insomma, oggi il viaggio continua là dove si rinnovano la storia e la leggenda della corsa più bella del mondo.

Di Renato Andreolassi

© Riproduzione riservata