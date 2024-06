Mille Miglia 2024: da Brescia un viaggio attraverso le bellezze dell'Italia

È la settimana della Mille Miglia. La rievocazione della corsa più bella del mondo è giunta alla 42esima edizione. Per Brescia e per metà del Bel Paese, dove la carovana delle auto storiche transiterà dall'11 al 15 giugno, sarà un'occasione irripetibile per far conoscere bellezze storiche e ambientali, ma anche per far gustare rare (e riscoperte) specialità enogastronomiche. Oltre 400 nonne delle moderne quattro ruote, costruite fra il 1927 e il 1957, provenienti da ogni parte del mondo, per la seconda volta effettueranno il percorso della gara di regolarità in senso antiorario, per rievocare il mito delle prime edizioni della 1000 miglia di velocità.

Tutto pronto per la partenza della Mille Miglia

Torna la Mille Miglia, cinque tappe per 2200 km

Cinque tappe per 2200 chilometri. Dalla Leonessa, il lungo serpentone si dirigerà verso Torino per la prima tappa, con l'attesa sfilata sotto la Mole Antonelliana fino al benvenuto in piazza San Carlo. Seconda tappa verso Genova, poi Viareggio e arrivo a Roma. Dalla Capitale ripartenza verso Brescia, con sosta intermedia a San Lazzaro di Savena, ultima sosta prima dell'arrivo sabato, sotto il colle del Cidneo.

Ovunque, come negli scorsi anni, tanto entusiasmo, partecipazione e passione attorno al mito della corsa che offre l'occasione a comuni, associazioni, gruppi di appassionati e operatori del mondo della ristorazione per organizzare feste e notti bianche all'insegna del rombo dei motori. Ma sarà pure un mix fra passato, presente e vetture futuristiche. Ad anticipare il convoglio delle storiche ci saranno le Ferrari del Tribute 1000 Miglia e le auto full-electric della 1000 Miglia Green, mentre in coda troveranno spazio le Supercar e Hypercar iscritte alla 1000 Miglia Experience.

La Mille Miglia, un evento per valorizzare le bellezze d'Italia

Da vedere e verificare anche il progetto della 1000 Miglia Autonomous, del Politecnico di Milano. La macchina con il robot-driver è stata ideata con l'obiettivo di completare gran parte del tracciato in modalità di guida autonoma. Immancabile poi la passerella per tanti VIP del mondo dello spettacolo e dello sport. Un pizzico di vanità e bellezza non guasta mai!