Giornata della ristorazione: ok della Camera alla proposta di legge voluta dalla Fipe

La Giornata della ristorazione è pronta a diventare legge: la Camera dei Deputati ha infatti approvato senza opposizioni la proposta sostenuta da Fipe-Confcommercio, con Luca Squeri come primo firmatario. Un passaggio importante, che riconosce ufficialmente il valore sociale ed economico della ristorazione italiana. Ora si attende il via libera definitivo del Senato, dove la Federazione auspica un iter rapido.

La Camera approva la Giornata della ristorazione. Ora si attende l'ok del Senato

L'iniziativa, ricordiamo, ideata dalla Fipe, ha già preso corpo nei fatti: lo scorso 17 maggio oltre 600 ristoratori, sia in Italia che all'estero, hanno aderito a un grande evento diffuso, dedicato all'ospitalità. Non un concetto astratto, ma uno dei pilastri concreti della cultura italiana, che si esprime ogni giorno nelle sale, nelle cucine, nei territori. Una novità introdotta quest'anno ha riguardato i piatti speciali proposti per l'occasione, ognuno con l'uovo come ingrediente simbolico della manifestazione. Il provvedimento ha raccolto l'appoggio bipartisan di tutte le forze politiche, come evidenziato anche da Fipe in una nota ufficiale: «L'approvazione del testo, senza l'opposizione di nessuna parte politica, testimonia il valore trasversale della proposta e riconosce la ristorazione quale straordinario valore sociale ed economico del Paese».

Oltre al sostegno politico, la Giornata della ristorazione 2025 ha ottenuto anche prestigiosi patrocini istituzionali, a partire dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, fino al ministero dell'Agricoltura e al ministero delle Imprese e del made in Italy. Un segnale chiaro che questa ricorrenza non riguarda solo gli addetti ai lavori, ma coinvolge l'intera società e racconta un pezzo importante dell'identità nazionale. Fipe ribadisce con forza che non si tratta di una semplice celebrazione: «Questa iniziativa mette in luce il ruolo della ristorazione nella vita sociale, culturale ed economica del Paese: promuove la qualità e l'etica nella filiera agroalimentare, incentiva scelte responsabili per l'ambiente e valorizza il cibo come strumento di inclusione e condivisione».

