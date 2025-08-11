EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 11 agosto 2025  | aggiornato alle 20:46 | 113882 articoli pubblicati

Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

Turismo estivo sempre più caro, il 49% degli italiani resta a casa

Estate 2025 all’insegna dei rincari. Secondo il recente report di Codacons, voli nazionali +35,9%, traghetti +10,9%, case vacanza +6%. Quasi un italiano su due rinuncia alle ferie estive per l’aumento dei prezzi [...]

11 agosto 2025 | 17:19
 

Turismo estivo sempre più caro, il 49% degli italiani resta a casa

Estate 2025 all’insegna dei rincari. Secondo il recente report di Codacons, voli nazionali +35,9%, traghetti +10,9%, case vacanza +6%. Quasi un italiano su due rinuncia alle ferie estive per l’aumento dei prezzi [...]

11 agosto 2025 | 17:19
 

Una stagione estiva segnata da rincari diffusi per tutte le voci di spesa legate ai viaggi. Lo segnala il Codacons, che ha rielaborato i dati definitivi pubblicati dall’Istat sull’andamento dei prezzi al dettaglio.

Turismo estivo sempre più caro il 49% degli italiani resta a casa

Secondo il Codacons, il 49% degli italiani ha rinunciato ad andare in vacanza

Nonostante l’inflazione rimanga stabile su base annua al +1,7%, la spesa media delle famiglie italiane registra un impatto significativo: +559 euro all’anno per un nucleo tipo e +761 euro per una famiglia con due figli.

Voli, traghetti e auto a noleggio: aumenti in doppia cifra

I voli nazionali sono la voce con l’incremento più marcato, registrando un +35,9% rispetto al 2024. I voli europei segnano un aumento più contenuto, pari a +5,5%, mentre i biglietti intercontinentali mostrano un calo del -6,3%, effetto della crisi geopolitica e della flessione nella domanda di tratte verso gli Stati Uniti. In salita anche i costi dei traghetti (+10,9%) e del noleggio auto (+9,9%), voci che incidono in modo rilevante sull’organizzazione di vacanze su più tappe.

Pacchetti vacanza, strutture ricettive e spiagge: la stangata dell’estate

Anche sul fronte dell’ospitalità, i rincari non risparmiano nessuna tipologia. I pacchetti vacanza nazionali segnano un aumento del +10,3%, mentre le case vacanza, i B&B e le altre strutture ricettive si attestano su un +6%. Aumenti più moderati, ma comunque percepibili, per stabilimenti balneari e piscine (+3,4%) e per l’accesso a musei e monumenti storici, che crescono del +4%.

Villaggi vacanza e campeggi: +15,7% in un mese

Una delle voci più sorprendenti riguarda i villaggi turistici e i campeggi, che in soli trenta giorni hanno visto una crescita dei prezzi pari al +15,7%. Una dinamica che colpisce una delle fasce di turismo ritenute tradizionalmente più accessibili, soprattutto per le famiglie.

TeamSystem

Codacons: il 49% degli italiani rinuncia alle ferie

Secondo il Codacons, questi rincari stanno spingendo molti italiani a rivedere i propri piani estivi. Circa un cittadino su due (49%) ha dichiarato di non partire per le vacanze tra giugno e settembre, rinunciando del tutto alla villeggiatura per motivi economici. Il presidente Carlo Rienzi sottolinea come questi dati confermino "un’estate particolarmente salata per le famiglie", con ripercussioni dirette sul comparto turistico e sull’intero indotto legato all’ospitalità e alla ristorazione.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
vacanze estate 2025 Codacons rincari prezzi voli 2025 caro vacanze pacchetti vacanza aumento inflazione Istat turismo case vacanza costi campeggi rincari turismo in Italia italiani rinunciano vacanze
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
LE ALTRE NOTIZIE FLASH
Loading...
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Senna
Torresella
Julius Meiln
Elle&Vire
Senna
Torresella
Julius Meiln
Elle&Vire
Molino Dallagiovanna
Electrolux

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 