Vacanze troppo care: 11 milioni di italiani sono restati a casa per i prezzi

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 01 settembre 2025

01 settembre 2025
 

Undici milioni di italiani hanno rinunciato alle vacanze estive per colpa dei prezzi troppo alti. Lo dice un sondaggio di Izi, società di analisi e valutazioni economiche e politiche, secondo cui il 22,4% della popolazione ha scelto di restare a casa, frenato da rincari e inflazione percepita.

Turismo

Ben 11 milioni gli italiani che sono restati a casa in estate per i rincari

Se guardiamo al mare, meta che attira il 68,6% dei vacanzieri, i numeri sono netti: un italiano su quattro ha lasciato perdere le spiagge italiane a causa dei costi giudicati eccessivi. E chi ha deciso di cambiare aria e spingersi oltreconfine lo ha fatto soprattutto per motivi di portafoglio: il 70% di chi ha scelto mete alternative all’estero ha spiegato che i prezzi italiani erano semplicemente troppo alti.

Il sondaggio ha anche chiesto quali rincari abbiano pesato di più sulle scelte estive. Per il 57,4% sono stati quelli degli alloggi a fare la differenza, seguiti dai ristoranti (49%) e dai servizi in spiaggia (42,5%). Il caro ombrelloni, insomma, si è fatto sentire eccome, tanto che quasi il 40% degli intervistati ha risolto la questione con le spiagge libere. In parallelo, il 45,7% ha ridotto i giorni di vacanza, colpito da una combinazione di prezzi in salita e percezione generale di inflazione che non lascia tregua. «Certamente l’aspetto economico è il più rilevante nel cambiamento e nella riduzione delle vacanze per questa estate che si avvia alla fine - dice Giacomo Spaini, presidente e ceo di Izi. Nella rinuncia alle vacanze di lungo periodo c’è però il consolidarsi di un trend che va in questa direzione ormai da tempo».

E proprio Spaini mette il dito nella piaga anche sul futuro: «I prezzi alti non aiutano la progressiva contrazione delle vacanze in un tempo sempre più breve e tutto ciò fa sì che anche l’offerta di servizi, soprattutto balneari, sia concentrata in un solo mese - spiega. È evidente dal nostro sondaggio la necessità di allungare la stagione, offrendo servizi per un numero di mesi adeguato alle potenzialità delle nostre spiagge. Solo così sarà possibile abbattere i costi e aumentare le presenze turistiche».

