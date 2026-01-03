Menu Apri login
Seggiovia bloccata a San Martino di Castrozza: evacuati 160 turisti

Guasto tecnico a una seggiovia della Ski Area San Martino di Castrozza in Trentino: oltre 160 turisti bloccati in quota verso Malga Valcigolera. Attivati soccorsi e procedure di emergenza, evacuazione conclusa in un’ora

 
03 gennaio 2026 | 18:19

Guasto tecnico a una seggiovia della Ski Area San Martino di Castrozza in Trentino: oltre 160 turisti bloccati in quota verso Malga Valcigolera. Attivati soccorsi e procedure di emergenza, evacuazione conclusa in un’ora

Un improvviso guasto tecnico ha causato il blocco di una seggiovia a due posti nella Ski Area San Martino di Castrozza, in Trentino, lasciando oltre un centinaio di turisti bloccati in quota. L’episodio si è verificato poco dopo le 12 lungo l’impianto che collega Ces a Malga Valcigolera, a un’altitudine compresa tra i 1.600 e i 1.900 metri.

Una seggiovia a San Martino di Castrozza, in Trentino

Attivazione dei soccorsi e gestione dell’emergenza

Il personale della società degli impianti di risalita ha immediatamente allertato il Numero Unico per le Emergenze 112, attivando le procedure previste per la sicurezza sugli impianti sciistici. Al momento dell’arresto, sulla seggiovia erano presenti circa 160 persone, rimaste sospese in attesa dell’intervento dei soccorsi.

Intervento coordinato e evacuazione rapida

Sul posto si sono mobilitati gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico delle Stazioni di San Martino di Castrozza, Primiero e Caoria, insieme all’elicottero decollato da Trento e ai Vigili del Fuoco di San Martino di Castrozza. Durante la fase operativa, il personale dell’impianto è riuscito ad attivare la seggiovia in modalità di emergenza, consentendo lo sbarco sicuro dei passeggeri dalle stazioni di partenza e arrivo.

Operazioni concluse senza conseguenze

Le operazioni si sono concluse in poco più di un’ora, senza feriti. Erano pronti a intervenire 25 soccorritori locali e altri 20 operatori provenienti dalle Stazioni di Fiemme, Moena e Tesino, confermando l’efficienza del sistema di emergenza territoriale.

