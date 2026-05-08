Comune di Milano, Sogemi e Milano Ristorazione insieme a Tuttofood 2026

Milano si presenta a Tuttofood 2026 con un progetto strutturato di filiera alimentare urbana integrata, confermando il proprio ruolo di laboratorio avanzato nelle politiche del cibo. Protagonisti dell’iniziativa sono Sogemi e Milano Ristorazione, insieme al Comune di Milano, che partecipano alla manifestazione dall’11 al 14 maggio con uno stand congiunto (Padiglione 4 - Stand R01). L’obiettivo è raccontare un sistema pubblico che unisce approvvigionamento, logistica e distribuzione dei pasti in un’unica visione coordinata.

Il mercato Ortofrutticolo di Milano gestito da Sogemi

Il modello milanese si fonda su un’integrazione tra funzioni diverse ma complementari, che coprono l’intero ciclo del cibo: dalla gestione dei mercati all’organizzazione della refezione scolastica, fino alla riduzione degli sprechi alimentari. In questo contesto, la città propone un esempio concreto di food system urbano orientato a qualità, sicurezza e sostenibilità.

Food Policy Milano e sostenibilità alimentare urbana

La presenza a Tuttofood rappresenta anche l’occasione per valorizzare la Food Policy di Milano, un insieme di strategie pubbliche che da oltre dieci anni guidano lo sviluppo del sistema alimentare cittadino. Il modello si basa su collaborazione tra attori pubblici, privati e terzo settore, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla riduzione dello spreco.

La vice sindaca di Milano Anna Scavuzzo

«Confermando la propria presenza insieme a Sogemi e Milano Ristorazione - spiega la vicesindaca di Milano con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo - il Comune di Milano assegna a TuttoFood 2026 un ruolo strategico nel promuovere e consolidare relazioni con soggetti - italiani e internazionali - che operano per garantire qualità, sostenibilità, innovazione e valore lungo tutta la filiera agroalimentare, in un contesto di politiche alimentari urbane sostenibili che è al centro dell'impegno milanese da oltre un decennio: a partire dai prodotti del Mercato Agroalimentare, dai pasti che portiamo sulla tavola nelle mense scolastiche della città e dall'eccezionale rete di recupero delle eccedenze alimentari che contrastano lo spreco e diventano sostegno alle famiglie più fragili».

Sogemi e Milano Ristorazione: logistica e refezione scolastica

All’interno della manifestazione, Sogemi presenterà il ruolo strategico del Mercato Alimentare di Milano come snodo fondamentale per l’approvvigionamento cittadino di prodotti freschi e freschissimi. L’azienda ha rafforzato negli anni infrastrutture, controlli e sistemi logistici, sviluppando anche progetti dedicati al recupero delle eccedenze alimentari come Foody Zero Sprechi.

Alcune addette di Milano Ristorazione

Parallelamente, Milano Ristorazione illustrerà il valore della refezione scolastica come servizio pubblico essenziale. Ogni giorno vengono erogati oltre 80 mila pasti nelle scuole e nelle strutture comunali, con una forte attenzione alla qualità delle materie prime, selezionate e provenienti da filiere controllate. L’attività si integra con percorsi educativi come il “Sacchetto Salvamerenda” e “Frutta a metà mattina”, finalizzati alla promozione di una cultura alimentare consapevole.

Modello food system integrato e sviluppo urbano sostenibile

Nel corso di Tuttofood 2026 è previsto un programma articolato di incontri istituzionali, workshop e attività divulgative dedicate alla filiera agroalimentare urbana. Lo spazio espositivo accoglierà operatori, buyer, studenti e stakeholder istituzionali, con focus sulle eccellenze territoriali e sulle competenze del sistema alimentare milanese. Il progetto evidenzia una progressiva integrazione tra Sogemi e Milano Ristorazione, rafforzata anche dall’avvicinamento fisico tra le due realtà all’interno del comprensorio del Mercato Alimentare di Milano. Dal gennaio 2026, infatti, gli uffici di Milano Ristorazione si stanno progressivamente insediando nell’area del progetto Foody, dove sono in corso la realizzazione del nuovo centro cucina e del magazzino centrale.

«Siamo molto felici di poter partecipare a questa fiera assieme al Comune e a Milano Ristorazione - ha dichiarato il presidente di Sogemi Cesare Ferrero - e di dimostrare quali risultati si possono raggiungere anche nel pubblico, quando si opera in un clima di collaborazione Quest’anno l’evento si svolge in un periodo in cui il progetto Foody sta volgendo al termine e mentre è in corso una nuova avventura per Sogemi: stiamo infatti riqualificando e valorizzando 15 mercati di quartiere che ci sono stati conferiti».

Cesare Ferrero, presidente Sogemi

«La nostra presenza a Tuttofood - ha aggiunto il presidente di Milano Ristorazione Davide Vincenzo Cesare Dell’Acqua - vuole evidenziare il lavoro svolto quotidianamente a sostegno di un servizio essenziale per migliaia di utenti, possibile grazie a una filiera pubblica sempre più integrata- Il progressivo insediamento nel Mercato Alimentare di Milano, insieme alla futura realizzazione del nuovo Centro Cucina e del nuovo magazzino centrale, rappresenta per Milano Ristorazione un passaggio strategico che consentirà la razionalizzazione delle operazioni di stoccaggio e produzione, rafforzando l’efficienza complessiva del servizio a beneficio dell’intera comunità».