SAPORI DI PUGLIA
Dai laboratori dei bambini ai racconti dei produttori: a Bisceglie la festa dei Pat pugliesi
Orecchiette, taralli, polpette di pane, mozzarella e dolci hanno guidato una giornata intera dedicata ai Prodotti agroalimentari tradizionali della regione, fra cooking show, degustazioni e attività ad hoc
I Pat (Prodotti agroalimentari tradizionali) pugliesi sono stati al centro di “Pat in festa”, la manifestazione ospitata domenica 26 luglio al Casale San Nicola di Bisceglie (Bt) e promossa da Cooking Solution con il sostegno della Regione Puglia, della Camera di Commercio di Bari e dei produttori locali. Una giornata costruita attorno a laboratori, cooking show, incontri e degustazioni, con l’obiettivo di avvicinare famiglie e bambini alle ricette, ai gesti e ai mestieri che continuano a tenere vivo il patrimonio gastronomico regionale.
Il filo conduttore dell’iniziativa è stato il coinvolgimento diretto del pubblico. Le mani dei bambini sono finite nella farina per imparare a preparare le orecchiette, mentre produttori, cuochi e artigiani hanno condiviso tecniche e conoscenze tramandate nel tempo. Il cibo è diventato così il punto d’incontro fra generazioni diverse e il mezzo attraverso cui raccontare territori, abitudini familiari e produzioni legate alla storia della Puglia. Nel corso della giornata, grandi e piccoli hanno potuto partecipare ai laboratori dedicati anche alla preparazione dei taralli, alla realizzazione delle polpette di pane e alla lavorazione della mozzarella. Attività pensate soprattutto per permettere ai più giovani di conoscere da vicino procedimenti che spesso si vedono ormai soltanto nelle cucine di casa o nelle botteghe dei produttori, trasformando l’apprendimento in un’esperienza condivisa con genitori e familiari.
A completare il programma rivolto ai bambini sono stati il laboratorio “Piantiamo semi”, l’esperienza artistica “L’arte che nutre” e uno spettacolo di marionette. Proposte diverse, ma inserite nello stesso percorso: avvicinare i più piccoli al rapporto fra alimentazione, ambiente, creatività e cultura locale attraverso attività pratiche e accessibili. Il racconto della cucina pugliese è proseguito poi con i cooking show, durante i quali cuochi e operatori del comparto hanno presentato alcuni piatti legati al territorio, dalla Pric o Prac al Sospiro di Bisceglie. Accanto alle dimostrazioni, l’area espositiva ha riunito produttori, aziende locali e artigiani, dando spazio anche alle espressioni della cultura materiale pugliese: pittura, ceramica, luminarie artistiche, riciclo creativo, lavorazioni in legno e uncinetto. «I Prodotti agroalimentari tradizionali raccontano l'essenza più autentica di un'intera comunità. Dietro ogni Pat ci sono famiglie, produttori, istituzioni e associazioni di categoria che si ritrovano attorno al cibo, che diventa elemento di identità e di condivisione» ha detto Giuseppe Frizzale, fondatore di Cooking Solution.
Nel corso della manifestazione si è svolto anche un momento istituzionale coordinato dalla giornalista Barbara Politi, al quale hanno preso parte, fra gli altri, la senatrice della Repubblica Anna Maria Fallucchi, i consiglieri regionali Nicola Rutigliano e Tonia Spina e l’assessore del Comune di Bisceglie Onofrio Musco. Un confronto inserito nel programma della giornata per approfondire il ruolo dei Pat nella tutela delle produzioni locali e nella trasmissione delle tradizioni gastronomiche. La conclusione è stata affidata alla cena degustazione firmata dallo chef Carlo Papagni, rappresentante degli Ambasciatori della cucina autentica. Il menu, costruito interamente attorno ai Pat pugliesi, ha ripercorso preparazioni regionali, chiudendo una giornata durante la quale la tradizione è passata dalle parole alla pratica, attraverso il lavoro dei produttori, degli artigiani e delle famiglie presenti.