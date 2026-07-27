Dai laboratori dei bambini ai racconti dei produttori: a Bisceglie la festa dei Pat pugliesi

I Pat (Prodotti agroalimentari tradizionali) pugliesi sono stati al centro di “Pat in festa”, la manifestazione ospitata domenica 26 luglio al Casale San Nicola di Bisceglie (Bt) e promossa da Cooking Solution con il sostegno della Regione Puglia, della Camera di Commercio di Bari e dei produttori locali. Una giornata costruita attorno a laboratori, cooking show, incontri e degustazioni, con l’obiettivo di avvicinare famiglie e bambini alle ricette, ai gesti e ai mestieri che continuano a tenere vivo il patrimonio gastronomico regionale.

A Bisceglie una giornata dedicata ai Pat pugliesi

Il filo conduttore dell’iniziativa è stato il coinvolgimento diretto del pubblico. Le mani dei bambini sono finite nella farina per imparare a preparare le orecchiette, mentre produttori, cuochi e artigiani hanno condiviso tecniche e conoscenze tramandate nel tempo. Il cibo è diventato così il punto d’incontro fra generazioni diverse e il mezzo attraverso cui raccontare territori, abitudini familiari e produzioni legate alla storia della Puglia. Nel corso della giornata, grandi e piccoli hanno potuto partecipare ai laboratori dedicati anche alla preparazione dei taralli, alla realizzazione delle polpette di pane e alla lavorazione della mozzarella. Attività pensate soprattutto per permettere ai più giovani di conoscere da vicino procedimenti che spesso si vedono ormai soltanto nelle cucine di casa o nelle botteghe dei produttori, trasformando l’apprendimento in un’esperienza condivisa con genitori e familiari.

A completare il programma rivolto ai bambini sono stati il laboratorio “Piantiamo semi”, l’esperienza artistica “L’arte che nutre” e uno spettacolo di marionette. Proposte diverse, ma inserite nello stesso percorso: avvicinare i più piccoli al rapporto fra alimentazione, ambiente, creatività e cultura locale attraverso attività pratiche e accessibili. Il racconto della cucina pugliese è proseguito poi con i cooking show, durante i quali cuochi e operatori del comparto hanno presentato alcuni piatti legati al territorio, dalla Pric o Prac al Sospiro di Bisceglie. Accanto alle dimostrazioni, l’area espositiva ha riunito produttori, aziende locali e artigiani, dando spazio anche alle espressioni della cultura materiale pugliese: pittura, ceramica, luminarie artistiche, riciclo creativo, lavorazioni in legno e uncinetto. «I Prodotti agroalimentari tradizionali raccontano l'essenza più autentica di un'intera comunità. Dietro ogni Pat ci sono famiglie, produttori, istituzioni e associazioni di categoria che si ritrovano attorno al cibo, che diventa elemento di identità e di condivisione» ha detto Giuseppe Frizzale, fondatore di Cooking Solution.