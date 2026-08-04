Circa mezzo milione di piccoli polpi saranno liberati nel mare davanti a Riccione (Rn) e Cesenatico (Fc) nella seconda metà di agosto. L’obiettivo è capire se possano diventare un alleato concreto contro il granchio blu, la specie invasiva (giunta dall’Atlantico) che negli ultimi anni ha fatto strage di cozze e altri organismi presenti sui fondali, ma soprattutto di vongole, decimate al punto da mettere in ginocchio un intero mercato e alterare l’equilibrio dell’ecosistema marino.

Il progetto Octo-Blu e il ruolo dei polpi

Dietro il rilascio c’è il progetto sperimentale Octo-Blu, promosso dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l’Università di Bologna e con il coinvolgimento del Centro universitario di produzioni ittiche di Cesenatico. A coordinare la parte scientifica è il professor Oliviero Mordenti, del Dipartimento di Scienze mediche veterinarie dell’ateneo bolognese, insieme ad Antonio Casalini e agli altri ricercatori del gruppo.

L’idea nasce da una caratteristica precisa del polpo comune, che è un predatore naturale del granchio blu. Gli esperimenti condotti in laboratorio hanno mostrato che anche un esemplare relativamente piccolo può attaccare un crostaceo di dimensioni considerevoli. Il polpo resta nascosto nella tana, osserva la preda e la avvolge prima che possa reagire, sfruttando una tecnica di caccia particolarmente efficace. Gli studiosi, però, evitano di presentare il progetto come una soluzione definitiva.

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Le aree del rilascio e le difficoltà dell’Alto Adriatico

Dopo un primo rilascio di alcune migliaia di individui, l’operazione più consistente, come accennato, dovrebbe avvenire nella seconda metà di agosto, quando saranno immessi complessivamente circa 500mila polpi nelle zone di Riccione e Cesenatico. Davanti a Riccione sono presenti barriere sommerse ormai colonizzate dagli organismi marini, quindi ricche di anfratti e ripari. Più al largo di Cesenatico, in un’area sottratta alla pesca, sono state invece collocate tane artificiali sul fondale. Questi rifugi sono indispensabili perché il polpo tende a vivere tra le rocce, mentre gran parte dell’Alto Adriatico presenta fondali sabbiosi.

Un esemplare di granchio blu