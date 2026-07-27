Sei richiami in pochi giorni per altrettante confezioni di riso, interessate dalla presenza di residui di pesticidi oltre i limiti consentiti dalla normativa europea. Gli avvisi pubblicati dal ministero della Salute riguardano alcuni lotti di Carnaroli a marchio Riseria di Morano e Tenca Colombo & C e di Riso Roma Integrale a marchio Riso Vignola. La raccomandazione per chi li avesse acquistati è di non consumarli e di restituirli al punto vendita.

Pesticidi oltre i limiti, il ministero della Salute richiama sei lotti di riso

Cinque dei provvedimenti interessano prodotti realizzati e confezionati dalla Riseria di Morano snc di Rossino M. e C. nello stabilimento di Morano sul Po, in provincia di Alessandria. In tutti questi casi, le analisi hanno rilevato la presenza di tetrametrina, un insetticida riscontrato in quantità superiori ai limiti previsti dalla legge.

Nel dettaglio, il richiamo riguarda il riso Carnaroli “Riseria di Morano” venduto nella confezione da un chilo con numero di lotto 13023036 e scadenza fissata al 31 ottobre 2027. A questo si aggiungono le confezioni da 25 chili e da un chilo appartenenti al lotto 13022036, entrambe con scadenza al 31 marzo 2027, e quella da cinque chili del lotto 13021036, anch’essa da consumarsi entro il 31 marzo 2027. Lo stesso provvedimento coinvolge inoltre il riso Carnaroli “Tenca Colombo & C” nella confezione da un chilo, lotto 13022036, con scadenza nel 2027.