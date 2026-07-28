I DATI GS1
Semi di chia, mango e acqua di cocco: come cambia la classifica dei super ingredienti
Quasi un prodotto alimentare su sei venduto in Italia contiene almeno un super ingrediente. I dati dell'Osservatorio Immagino GS1 Italy indicano semi di chia, mango e acqua di cocco tra i protagonisti del 2025
Quasi un prodotto su sei del comparto food & beverage venduto in Italia evidenzia in etichetta almeno uno dei 41 super ingredienti monitorati dall'Osservatorio Immagino di GS1 Italy, indicatori delle nuove tendenze di consumo nel settore food & beverage. Si tratta di un segmento in continua crescita che interessa 15.585 prodotti, capaci di generare nel 2025 quasi 5,8 miliardi di euro di vendite. Nell'ultimo anno il comparto ha registrato un incremento del 5,3% a valore e del 2,2% a volume, confermandosi tra i fenomeni di consumo più dinamici del mercato alimentare.
I super ingredienti continuano a conquistare sia i consumatori sia le aziende alimentari, ampliando la loro presenza nella maggior parte delle categorie merceologiche. L'Osservatorio individua sette principali famiglie: Traditional, Superfruit, Supercereali e farine, Semi, Spezie, Superfood e Dolcificanti. Tra gli ingredienti più diffusi sugli scaffali spiccano cacao, mirtilli, cocco, mandorle e vaniglia, protagonisti sia per numero di referenze sia per valore delle vendite. Questi prodotti rappresentano oggi uno dei principali motori dell'evoluzione dell'offerta alimentare, grazie alla crescente attenzione verso qualità, gusto e benessere.
Semi di chia, mango e acqua di cocco tra le crescite più rapide
L'analisi mette in evidenza anche gli ingredienti che hanno registrato gli aumenti più significativi nel 2025. Il germe di grano cresce di circa il 53% sia a valore sia a volume, seguito dai semi di chia (+45%), dall'acqua di cocco (+26%), dal mango (+21%) e dagli anacardi (+15%). Tra i claim emergenti si distinguono anche wasabi e riso basmati, entrambi in crescita. In controtendenza alcuni ingredienti che mostrano un calo di interesse, come semi di lino, zucchero di canna, canapa, spirulina e bacche di goji, segnale di un mercato in costante evoluzione e sempre più orientato verso nuove preferenze di consumo.