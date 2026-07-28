Quasi un prodotto su sei del comparto food & beverage venduto in Italia evidenzia in etichetta almeno uno dei 41 super ingredienti monitorati dall'Osservatorio Immagino di GS1 Italy, indicatori delle nuove tendenze di consumo nel settore food & beverage. Si tratta di un segmento in continua crescita che interessa 15.585 prodotti, capaci di generare nel 2025 quasi 5,8 miliardi di euro di vendite. Nell'ultimo anno il comparto ha registrato un incremento del 5,3% a valore e del 2,2% a volume, confermandosi tra i fenomeni di consumo più dinamici del mercato alimentare.

Il Mango è uno degli ingredienti più aumentati nel 2025

I super ingredienti continuano a conquistare sia i consumatori sia le aziende alimentari, ampliando la loro presenza nella maggior parte delle categorie merceologiche. L'Osservatorio individua sette principali famiglie: Traditional, Superfruit, Supercereali e farine, Semi, Spezie, Superfood e Dolcificanti. Tra gli ingredienti più diffusi sugli scaffali spiccano cacao, mirtilli, cocco, mandorle e vaniglia, protagonisti sia per numero di referenze sia per valore delle vendite. Questi prodotti rappresentano oggi uno dei principali motori dell'evoluzione dell'offerta alimentare, grazie alla crescente attenzione verso qualità, gusto e benessere.

Semi di chia, mango e acqua di cocco tra le crescite più rapide