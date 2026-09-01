Tre fratelli, Franco, Donato e Gianni Licciardi, sono morti all’interno del ristorante-hotel di famiglia ad Apice, in provincia di Benevento. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe ucciso gli altri due a colpi di pistola e si sarebbe poi tolto la vita. La sparatoria è avvenuta poco prima di pranzo, quando la struttura era ancora chiusa al pubblico. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e mezzi di soccorso.

Tre fratelli morti nel ristorante Licciardi: tragedia ad Apice

Il ristorante di famiglia e le indagini sulla sparatoria

I Licciardi gestivano l’omonimo locale sulle colline del paese, conosciuto in tutta la zona e nel resto della Campania per matrimoni, ricevimenti e banchetti. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica e di accertare l’eventuale presenza di altre persone al momento degli spari.

Il locale era conosciuto in tutta la zona e nel resto della Campania per matrimoni, ricevimenti e banchetti

Il cordoglio del sindaco di Apice

La notizia ha inevitabilmente scosso la comunità locale. Il sindaco Angelo Pepe ha espresso la profonda vicinanza dell’amministrazione: «Erano dei lavoratori, avevano un’attività conosciuta e avviata non solo nel Beneventano, ma anche nel resto della regione. È una tragedia incredibile, inaudita, che stentiamo ad accettare e che adesso dovrà essere chiarita». Nel paese restano lo sconcerto e il dolore per la scomparsa di tre persone che, ha ricordato il primo cittadino, tutti conoscevano come lavoratori e persone perbene. Un epilogo che nessuno avrebbe potuto immaginare.