AD APICE
Tre fratelli morti nel ristorante di famiglia: tragedia nel Beneventano
Franco, Donato e Gianni Licciardi sono stati trovati senza vita nel locale che gestivano ad Apice. Secondo la prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato agli altri due con una pistola e si sarebbe poi tolto la vita
Tre fratelli, Franco, Donato e Gianni Licciardi, sono morti all’interno del ristorante-hotel di famiglia ad Apice, in provincia di Benevento. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe ucciso gli altri due a colpi di pistola e si sarebbe poi tolto la vita. La sparatoria è avvenuta poco prima di pranzo, quando la struttura era ancora chiusa al pubblico. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e mezzi di soccorso.
Il ristorante di famiglia e le indagini sulla sparatoria
I Licciardi gestivano l’omonimo locale sulle colline del paese, conosciuto in tutta la zona e nel resto della Campania per matrimoni, ricevimenti e banchetti. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica e di accertare l’eventuale presenza di altre persone al momento degli spari.
Il cordoglio del sindaco di Apice
La notizia ha inevitabilmente scosso la comunità locale. Il sindaco Angelo Pepe ha espresso la profonda vicinanza dell’amministrazione: «Erano dei lavoratori, avevano un’attività conosciuta e avviata non solo nel Beneventano, ma anche nel resto della regione. È una tragedia incredibile, inaudita, che stentiamo ad accettare e che adesso dovrà essere chiarita». Nel paese restano lo sconcerto e il dolore per la scomparsa di tre persone che, ha ricordato il primo cittadino, tutti conoscevano come lavoratori e persone perbene. Un epilogo che nessuno avrebbe potuto immaginare.