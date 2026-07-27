L’export dell’uva da tavola italiana ha chiuso la campagna 2025 con un nuovo record, sfiorando il miliardo di euro. Le vendite all’estero hanno infatti raggiunto quota 973 milioni, un risultato che colloca il comparto subito dopo quello delle mele nel patrimonio frutticolo del Bel Paese. A sostenere questi numeri è soprattutto la Puglia, da cui proviene circa il 60% del prodotto esportato e che si conferma la regione di riferimento per superfici coltivate e volumi. I dati sono stati presentati da Ismea durante la quarta edizione di “Regina di Puglia”, la manifestazione promossa dal Comune di Noicattaro, nel Barese, e sostenuta dalla rete “Le Terre dell’Uva”. Del progetto fanno parte anche Rutigliano, Mola di Bari, Casamassima, Castellaneta, Adelfia e Polignano a Mare, territori nei quali la coltivazione dell’uva da tavola continua a rappresentare una delle principali attività agricole.

2025 da record per l’export dell’uva da tavola italiana

L’appuntamento, che si è da poco concluso, è nato per far conoscere la produzione locale e favorire nuovi rapporti commerciali con i mercati esteri. A Noicattaro sono arrivati buyer provenienti da otto Paesi europei e dagli Emirati Arabi, insieme ai rappresentanti delle principali catene della Grande distribuzione organizzata. L’edizione di quest’anno ha segnato inoltre il debutto di importatori olandesi e svedesi, a conferma di un interesse che si sta allargando anche verso mercati finora meno presenti. Dietro il valore raggiunto dall’export c’è anche la capacità dei due principali poli produttivi italiani, Sicilia e Puglia, di garantire una presenza prolungata del prodotto sul mercato: la prima apre la stagione con le raccolte di maggio e giugno e copre il 39% della produzione, mentre la seconda, con una quota del 55%, accompagna la campagna fino all’inizio dell’inverno.