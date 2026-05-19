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Nobu Matsuhisa

Lo chef-fondatore dei ristoranti Nobu torna a Milano per quattro serate speciali

Dal 23 al 26 maggio, lo chef giapponese Nobu Matsuhisa, tra i fondatori del gruppo insieme a Robert De Niro, sarà presente in sala da Nobu Milano dove verrà proposta per l’occasione la degustazione “Omakase Nobu in Town”

 
19 maggio 2026 | 12:31

Lo chef-fondatore dei ristoranti Nobu torna a Milano per quattro serate speciali

Dal 23 al 26 maggio, lo chef giapponese Nobu Matsuhisa, tra i fondatori del gruppo insieme a Robert De Niro, sarà presente in sala da Nobu Milano dove verrà proposta per l’occasione la degustazione “Omakase Nobu in Town”

19 maggio 2026 | 12:31
 

A un anno dalla sua ultima visita, lo chef giapponese Nobu Matsuhisa, cofondatore del gruppo Nobu insieme all’attore Robert De Niro, tornerà da Nobu Milano dal 23 al 26 maggio. Durante le serate sarà presente in sala per accogliere gli ospiti e condividere la visione gastronomica che, insieme all’executive chef Antonio D’Angelo, contribuisce da anni a definire l’identità del ristorante milanese.

Lo chef-fondatore dei ristoranti Nobu torna a Milano per quattro serate speciali

Lo chef giapponese Nobu Matsuhisa

In occasione della visita dello chef, il menu alla carta sarà arricchito da una nuova proposta degustazione: “Omakase Nobu in Town”, pensata appositamente per l’evento. Il percorso sarà costruito come una degustazione dai ritmi calibrati, attraverso una sequenza di portate che reinterpretano i classici di Nobu Matsuhisa mettendo al centro precisione, sobrietà e purezza dei sapori.

Lo chef-fondatore dei ristoranti Nobu torna a Milano per quattro serate speciali

Lo chef’s counter di Nobu Milano

Aperto nel 2000 e rinnovato nel 2014, Nobu Milano, ricordiamo, è stato il primo ristorante Nobu in Italia. Il locale, caratterizzato da interni essenziali che riflettono il rigore stilistico della maison Armani, unisce l’estetica del brand alle influenze giapponesi e peruviane tipiche della cucina di Nobu Matsuhisa, con un tocco italiano.

Nobu Milano (c/o Armani Hotel)
Via Gastone Pisoni 1 - 20121 Milano
Tel +39 02 6231 2645

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Nobu Milano ristorante Armani Nobu Matsuhisa Robert De Niro Antonio D’Angelo
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