Padernello a Tavola, il borgo si racconta con una cena itinerante fino al Castello

Nel cuore della Bassa Bresciana, il borgo di Padernello torna a fare della gastronomia uno strumento per valorizzare il territorio. Domenica 28 giugno è in programma una nuova edizione di Padernello a Tavola, la cena itinerante che accompagna i partecipanti lungo un percorso tra ristoranti, produttori e sapori locali, con arrivo al suggestivo Castello di Padernello. L'iniziativa unisce la scoperta della cucina del territorio alla valorizzazione del patrimonio storico: parte del ricavato, infatti, contribuisce alle attività di recupero e conservazione del maniero quattrocentesco, oggi tornato a essere uno dei principali punti di riferimento culturali della zona.
Domenica 28 giugno torna Padernello a Tavola (foto Virginio Gilberti)
Cinque tappe tra cucina e prodotti del territorio con gran finale al Castello
Ecco il programma della serata:
- La serata prende il via da Cascina La Bassa, dove i partecipanti ricevono il calice con la sacca porta bicchiere e iniziano il percorso con un aperitivo a base di pizza in pala proposta dall'Agripizzeria, accompagnata dalle birre dell'Agribirrificio Graal.
- La seconda tappa è all'Osteria Aquila Rossa, con un antipasto che propone salumi del territorio, insalata di Farro di San Paolo e tartare di manzo, accompagnati dai vini del Consorzio Montenetto.
- Il percorso prosegue al Ristorante La Bianca, dove vengono serviti due primi piatti: paccheri di pasta fresca con ragù di mare e basilico e gnocchetti con crema di zafferano e prosciutto San Daniele croccante.
- Per il secondo ci si sposta alla Locanda Del Vegnot, con porchetta al forno accompagnata da polenta e patate, oltre a una degustazione di Grana Padano del Caseificio Giardino.
- L'ultima tappa conduce all'interno del Castello di Padernello, dove il percorso si conclude con il tiramisù preparato da Cascina La Bassa, accompagnato dai distillati delle Distillerie Peroni Maddalena e dal caffè Cartapani Cinque Stelle.
La formula mantiene il carattere conviviale che contraddistingue l'iniziativa, invitando i partecipanti a muoversi a piedi tra le diverse tappe e a vivere il borgo attraverso la sua offerta gastronomica.
Prenotazione obbligatoria e posti limitati
L'evento è a numero chiuso e prevede tre partenze, alle 19.30, 20.15 e 21.00, per distribuire i partecipanti lungo il percorso. Il costo è di 40 euro per gli adulti e 18 euro per i bambini fino a 12 anni, comprensivo di tutte le portate, vini in abbinamento e caffè. All'inizio della serata viene richiesta una cauzione di cinque euro per il calice. Gli organizzatori precisano che non sono previsti menu dedicati ad allergie o intolleranze alimentari e che, anche in caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà regolarmente.