Padernello a Tavola, il borgo si racconta con una cena itinerante fino al Castello

Nel cuore della Bassa Bresciana, il borgo di Padernello torna a fare della gastronomia uno strumento per valorizzare il territorio. Domenica 28 giugno è in programma una nuova edizione di Padernello a Tavola, la cena itinerante che accompagna i partecipanti lungo un percorso tra ristoranti, produttori e sapori locali, con arrivo al suggestivo Castello di Padernello. L'iniziativa unisce la scoperta della cucina del territorio alla valorizzazione del patrimonio storico: parte del ricavato, infatti, contribuisce alle attività di recupero e conservazione del maniero quattrocentesco, oggi tornato a essere uno dei principali punti di riferimento culturali della zona.

Domenica 28 giugno torna Padernello a Tavola (foto Virginio Gilberti)

Cinque tappe tra cucina e prodotti del territorio con gran finale al Castello

Ecco il programma della serata:

La serata prende il via da Cascina La Bassa , dove i partecipanti ricevono il calice con la sacca porta bicchiere e iniziano il percorso con un aperitivo a base di pizza in pala proposta dall'Agripizzeria, accompagnata dalle birre dell' Agribirrificio Graal .

, dove i partecipanti ricevono il calice con la sacca porta bicchiere e iniziano il percorso con un aperitivo a base di pizza in pala proposta dall'Agripizzeria, accompagnata dalle birre dell' . La seconda tappa è all' Osteria Aquila Rossa , con un antipasto che propone salumi del territorio, insalata di Farro di San Paolo e tartare di manzo, accompagnati dai vini del Consorzio Montenetto .

, con un antipasto che propone salumi del territorio, insalata di Farro di San Paolo e tartare di manzo, accompagnati dai vini del . Il percorso prosegue al Ristorante La Bianca , dove vengono serviti due primi piatti: paccheri di pasta fresca con ragù di mare e basilico e gnocchetti con crema di zafferano e prosciutto San Daniele croccante.

, dove vengono serviti due primi piatti: paccheri di pasta fresca con ragù di mare e basilico e gnocchetti con crema di zafferano e prosciutto San Daniele croccante. Per il secondo ci si sposta alla Locanda Del Vegnot , con porchetta al forno accompagnata da polenta e patate, oltre a una degustazione di Grana Padano del Caseificio Giardino.

, con porchetta al forno accompagnata da polenta e patate, oltre a una degustazione di del Caseificio Giardino. L'ultima tappa conduce all'interno del Castello di Padernello, dove il percorso si conclude con il tiramisù preparato da Cascina La Bassa, accompagnato dai distillati delle Distillerie Peroni Maddalena e dal caffè Cartapani Cinque Stelle.

La formula mantiene il carattere conviviale che contraddistingue l'iniziativa, invitando i partecipanti a muoversi a piedi tra le diverse tappe e a vivere il borgo attraverso la sua offerta gastronomica.

Prenotazione obbligatoria e posti limitati

L'evento è a numero chiuso e prevede tre partenze, alle 19.30, 20.15 e 21.00, per distribuire i partecipanti lungo il percorso. Il costo è di 40 euro per gli adulti e 18 euro per i bambini fino a 12 anni, comprensivo di tutte le portate, vini in abbinamento e caffè. All'inizio della serata viene richiesta una cauzione di cinque euro per il calice. Gli organizzatori precisano che non sono previsti menu dedicati ad allergie o intolleranze alimentari e che, anche in caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà regolarmente.