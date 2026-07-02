Monte-Carlo, l'Hôtel Hermitage rinnova camere e suite e inaugura il bar Gustave

L'Hôtel Hermitage Monte-Carlo, nel Principato di Monaco, apre una nuova fase del proprio percorso con il completamento della seconda tappa del piano di rinnovamento avviato nel 2024 da Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Il progetto porta in dote 40 nuove camere e suite, sette appartamenti completamente reinterpretati che entrano a far parte della collezione Monte-Carlo Diamond Suites e l'apertura di Gustave, il nuovo bar dell'hotel affacciato sul Giardino d'Inverno, sotto la storica Cupola Eiffel. Un intervento che aggiorna uno degli indirizzi simbolo dell'ospitalità del Principato senza modificarne l'identità, costruita in oltre un secolo di storia.

La facciata dell'Hôtel Hermitage Monte-Carlo

La novità principale riguarda gli storici "Appartements de l'Hermitage", realizzati nel 2004 durante l'ampliamento dell'albergo che portò alla creazione di due nuovi piani. A ventidue anni di distanza sono stati ripensati dagli stessi professionisti che li avevano progettati allora: lo studio di architettura Pierre-Yves Rochon e l'Ufficio studi e design di Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Il lavoro è stato coordinato da Luc Leroy, direttore costruzioni e patrimonio Immobiliare di Sbm, insieme a Stéphanie Rainaut, responsabile dell'Ufficio studi e design, coinvolgendo ancora Pierre-Yves Rochon e Karine Bouaziz, direttrice artistica dello Studio Pierre-Yves Rochon. Il risultato è una rilettura delle sette residenze che ne conserva l'impostazione originaria, aggiornandone materiali, finiture e ambienti. Le suite, oggi, come detto, inserite nella collezione Monte-Carlo Diamond Suites, si affacciano sul mare e propongono una rilettura contemporanea dello stile Belle Époque. Parquet Versailles, marmi Calacatta, pavimenti intarsiati, modanature firmate Auberley & Laurent, tessuti e tappeti pregiati si alternano a una palette giocata sulle tonalità del verde acqua, del blu e del beige, con richiami al mondo vegetale distribuiti negli ambienti.

La camera della Diamond Suite Principesca

Tra le nuove sistemazioni spiccano la Diamond Suite Principesca e la Diamond Suite Presidenziale. La prima si sviluppa su 283 mq e dispone di tre terrazze da 15 mq ciascuna con vista sul Porto di Monaco e sul Palazzo del Principe. Il soggiorno comprende una zona conversazione, biblioteca, studio e sala da pranzo per otto persone, mentre la camera padronale conduce a una sala da bagno rivestita in onice bianco con vasca idromassaggio dotata di cromoterapia, sauna e doccia-hammam. Completano gli spazi una seconda camera da letto, un ulteriore bagno, cabine armadio, kitchenette e un servizio Butler dedicato. La Diamond Suite Presidenziale occupa invece 151 mq ed è organizzata come un appartamento privato con due terrazze affacciate sul porto e sul Palazzo del Principe. Attorno al salone centrale si sviluppano due camere da letto e due bagni caratterizzati da vasca idromassaggio vista mare, doccia in marmo Calacatta Oro con soffione a cascata integrato e pavimenti in mosaico. Le due suite, entrambe collocate al settimo e ultimo piano dell'hotel, possono inoltre essere collegate su richiesta, dando vita a una residenza unica di 434 mq con quattro camere da letto, quattro bagni, due saloni, uno studio e una sala da pranzo, pensata per ospitare fino a otto persone.

La zona notte della Diamond Suite Presidenziale

Accanto agli interventi sulle camere trova spazio anche una nuova proposta dedicata alla convivialità. Si chiama Gustave ed è il nuovo bar dell'hôtel, inaugurato nel cuore del Giardino d'Inverno, proprio sotto la Cupola Eiffel. Il progetto porta la firma dell'architetta d'interni Shirine Zirak, che ha articolato gli spazi in cinque ambienti differenti, compresa una nuova terrazza. Il pavimento a scacchiera in pietra, gli arredi in ferro battuto e la vegetazione richiamano i tradizionali giardini d'inverno, mentre gli interni si ispirano ai salotti borghesi Belle Époque e agli ambienti del XVIII secolo. Aperto tutti i giorni da mezzogiorno all'una di notte, Gustave propone un'offerta che accompagna l'intera giornata, dal pranzo alla cena, passando per le pause gourmet e i cocktail. La carta delle miscelazioni signature, firmata dal chef barman Julien Lecharpentier, prende ispirazione dall'Art Nouveau e dai grandi caffè parigini, con una selezione che rende omaggio anche a distillati meno conosciuti. Con questa apertura si completa la seconda fase del piano di rinnovamento dell'Hôtel Hermitage Monte-Carlo, destinata a ridisegnare alcuni degli spazi più rappresentativi del Palace monegasco.

Hôtel Hermitage Monte-Carlo

Square Beaumarchais - 98000 Monaco

+377 98 06 40 00