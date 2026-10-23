Nel 2027 aprirà un Prosecco Bar a San Paolo del Brasile. Sarà l’inizio di un percorso retail che affronterà anche l’Argentina, il Cile e probabilmente qualche altro paese di quell’immensa area. Sandro Bottega, a capo dell’azienda vitivinicola che porta il suo nome, non si accontenta di vendere il suo Prosecco, i suoi vini di qualità e i suoi distillati in ben 165 paesi ma vuole sfondare anche con i Prosecco Bar, che con l’ultima apertura nei giorni scorsi di un altro spazio alle Maldive, può già vantare una quarantina di questi spazi ricettivi-ristorativi sparsi per il mondo.

Il Prosecco Bar di Madrid

Dai primi locali alle nuove aperture: l'espansione internazionale di Bottega

Da quando, nel 2014, ha aperto il primo Prosecco Bar a bordo della nave da crociera scandinava Cinderella, del gruppo Viking, l’ampliamento è stato notevole. Da Londra a Seul, da Kuale Lampur a Dubai, da Budapest a Madrid addirittura lo scorso anno ha dato vita ad un proprio spazio a Odessa), i Prosecco Bar hanno subito incontrato i favori dei consumatori e lo stanno a dimostrare gli incassi (mediamente per ogni singolo spazio si incassano un milione di auro l’anno) e la visibilità che continua a salire. Prima di San Paolo del Brasile, e quindi prima di possibili inaugurazioni a Buenos Aires, a Santiago e nel Mato Grosso, Sandro Bottega aprirà, tra 2.4 settimane altri tre Prosecco Bar. Un ulteriore a Tokyo, uno all’aeroporto Luton di Londra e uno a Toronto mentre sta trattando addirittura New York in una delle strade più internazionali della metropoli americana.

Sandro Bottega, titolare dell'omonima cantina