A prima vista sembrano un lampone, una mora, un limone o perfino un'arachide. In realtà sono brioche sfogliate. L'ultima novità di Tarì, bakery di via Mazzini a Torino, porta la viennoiserie su un terreno poco esplorato: quello degli sfogliati realistici, prodotti che riproducono fedelmente forme e dettagli della natura mantenendo al centro il lavoro sull'impasto.

Sara Carrara La collezione di sfogliati realistici a forma di frutta firmata Tarì Torino

Mole Croissant e Baci di Dama: la tradizione torinese tradotta in viennoiserie

A un anno e mezzo dall'apertura, Maria Tamburrano e Giacinto Rignanese continuano così il percorso iniziato con una pasticceria che unisce tecnica francese e gusto italiano. Il loro laboratorio è già conosciuto per i baci di dama sfogliati preparati con nocciole piemontesi e soprattutto per la Mole Croissant, una brioche che richiama il monumento simbolo di Torino e che è diventata uno dei prodotti più richiesti del fine settimana. Per realizzarla sono stati necessari mesi di prove. Lo stampo è stato progettato appositamente in alluminio per garantire una cottura uniforme, mentre la parte finale della lavorazione viene eseguita a mano e rifinita con le forbici. All'interno il richiamo resta tutto torinese, grazie a una crema ispirata al Bicerin, con cioccolato, caffè e panna. Più che una semplice brioche, è un piccolo souvenir gastronomico che racconta la città attraverso la colazione.

L'Arte del Trompe-l'œil applicata alla sfoglia artigianale

Lo stesso approccio ha guidato la nascita della nuova collezione di sfogliati realistici. Se la frutta trompe-l'œil è ormai presente nell'alta pasticceria, applicare questo linguaggio alla viennoiserie è decisamente più complesso. L'impasto sfogliato, infatti, continua a trasformarsi durante lievitazione e cottura e richiede un controllo costante di temperature, umidità e tempi di lavorazione. Alcuni pezzi prendono forma con stampi progettati appositamente, altri vengono modellati e rifiniti interamente a mano.

La Collezione Frutta della Bakery Tarì: ingredienti e abbinamenti