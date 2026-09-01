NUOVO FUTURO?
Laguna Palace di Mestre, l'hotel resta chiuso: la vendita è l'unica via per il rilancio
Il Laguna Palace di Mestre torna sul mercato: Cobalto Spv, che aveva acquistato l’hotel per 24 milioni, valuta la vendita dopo la mancata ristrutturazione. Una cordata veneta sarebbe interessata a rilevare la struttura.
Il Laguna Palace di Mestre (Ve) torna sul mercato. La società Cobalto Spv, che nel 2023 aveva acquistato l’hotel per 24 milioni di euro dalla società in liquidazione dei fratelli Danieli, sarebbe intenzionata a vendere la struttura. Il motivo sarebbe legato alla difficoltà di sostenere economicamente la ristrutturazione, stimata in circa due anni e mai avviata. Tra i potenziali acquirenti ci sarebbe anche una cordata veneta interessata a rilevare l’albergo e a riportarlo in attività.
Laguna Palace chiuso dal 2025: le camere mai più riaperte
Il Laguna Palace, inaugurato nel 2002, disponeva di circa 200 camere ed era caratterizzato dall’ampia copertura in vetro sopra la darsena interna. Nel 2025 Cobalto Spv non ha rinnovato il contratto con il gestore NH Hotel e il 30 settembre tutte le camere sono state svuotate. I dipendenti sono stati trasferiti in altri alberghi della catena, mentre la struttura è stata chiusa in attesa dei lavori.
La ristrutturazione avrebbe dovuto adeguare un edificio alberghiero ormai datato agli standard energetici e funzionali attuali. Secondo Daniele Minotto, direttore dell’Associazione Veneziana Albergatori (AVA): «Si tratta di un albergo realizzato 24 anni fa. Ha gli standard di allora ed è altamente energivoro. Per renderlo sostenibile, ha bisogno di poderosi interventi».
Dal rilancio alla vendita: il futuro dell’hotel
La situazione finanziaria di Cobalto Spv avrebbe reso difficile sostenere l’investimento necessario per il rilancio del Laguna Palace. La vendita potrebbe così diventare la soluzione per reperire le risorse necessarie a finanziare gli interventi e riportare la struttura sul mercato alberghiero. Da qui l’ipotesi di una vendita, che avrebbe già attirato l’interesse di diversi imprenditori. Tra questi figurerebbe una cordata locale veneta, intenzionata a rilevare l’hotel e affrontare gli interventi di ristrutturazione. La prospettiva interessa anche gli operatori economici della zona e i residenti. La vicenda è seguita da vicino dal Comune di Venezia, anche per le ricadute sul quartiere. Dopo la chiusura dell’albergo, nella zona degli studi e degli appartamenti a nord della struttura sono stati segnalati problemi di sicurezza e fenomeni di bivacco, con residenti preoccupati per il progressivo degrado dell’area.
Laguna Palace, possibile nuova proprietà in autunno
L’eventuale passaggio di proprietà potrebbe concretizzarsi in autunno, aprendo una nuova fase per uno degli edifici simbolo della trasformazione urbanistica di Mestre. Il Laguna Palace era infatti nato in un’area che, nei primi anni Duemila, aveva cambiato rapidamente volto grazie a nuovi collegamenti, attività commerciali, uffici, abitazioni e servizi. L’interesse della cordata veneta potrebbe quindi rappresentare una prospettiva concreta per il recupero dell’hotel, con l’obiettivo di riaprire una struttura chiusa da quasi un anno e restituire vitalità a una zona che negli anni aveva assunto un carattere più qualificato.