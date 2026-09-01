Il Laguna Palace di Mestre (Ve) torna sul mercato. La società Cobalto Spv , che nel 2023 aveva acquistato l’hotel per 24 milioni di euro dalla società in liquidazione dei fratelli Danieli, sarebbe intenzionata a vendere la struttura. Il motivo sarebbe legato alla difficoltà di sostenere economicamente la ristrutturazione , stimata in circa due anni e mai avviata . Tra i potenziali acquirenti ci sarebbe anche una cordata veneta interessata a rilevare l’albergo e a riportarlo in attività.

Il Laguna Palace, inaugurato nel 2002, disponeva di circa 200 camere ed era caratterizzato dall’ampia copertura in vetro sopra la darsena interna. Nel 2025 Cobalto Spv non ha rinnovato il contratto con il gestore NH Hotel e il 30 settembre tutte le camere sono state svuotate. I dipendenti sono stati trasferiti in altri alberghi della catena, mentre la struttura è stata chiusa in attesa dei lavori.

La ristrutturazione avrebbe dovuto adeguare un edificio alberghiero ormai datato agli standard energetici e funzionali attuali. Secondo Daniele Minotto, direttore dell’Associazione Veneziana Albergatori (AVA): «Si tratta di un albergo realizzato 24 anni fa. Ha gli standard di allora ed è altamente energivoro. Per renderlo sostenibile, ha bisogno di poderosi interventi».