Mano Libera è entrato nella Guida Michelin. Il ristorante di South Miami guidato dallo chef napoletano Marco Giugliano - aperto insieme al socio Roberto Maiorano - è stato infatti inserito nella lista degli indirizzi consigliati, un riconoscimento che arriva nello stesso anno dell’inclusione nella 50 Top Italy, la guida internazionale dedicata alla ristorazione italiana nel mondo.

Lo staff di Mano Libera

La cucina italiana contemporanea di Mano Libera

Alla base del progetto c’è una cucina italiana contemporanea, costruita sulle radici campane di Giugliano e sulle esperienze maturate durante il suo percorso professionale. Il nome Mano Libera riassume la direzione scelta dallo chef: partire dalla tradizione e concedersi lo spazio per rileggerla attraverso tecniche moderne, contaminazioni internazionali e presentazioni meno convenzionali. Una libertà che emerge anche nell’omakase italiano, un percorso intimo e personalizzato composto da piatti fuori menu e modellato ogni giorno sugli ingredienti disponibili.

Mano Libera propone una cucina italiana contemporanea dalle radici campane

«In sostanza, Mano Libera è stato concepito come qualcosa di più di un semplice ristorante - spiega lo stesso Giugliano. L’obiettivo è creare un’esperienza incentrata sulla condivisione, la conversazione e l’emozione - un luogo in cui gli ospiti si sentano accolti, coinvolti e trasportati in un autentico viaggio gastronomico che rifletta il calore e la convivialità della cucina italiana». Il legame con Napoli e con la Campania resta evidente nella scelta delle materie prime. La Mozzarella di bufala Dop, i pomodorini del Piennolo e l’olio extravergine di oliva arrivano dal territorio vesuviano e vengono affiancati da prodotti locali e stagionali della Florida meridionale. Anche la pasta viene preparata fresca a mano ogni giorno. Su questa base Giugliano alterna ricette riconoscibili e piatti più personali, mantenendo un equilibrio tra memoria e ricerca.

Il percorso professionale dello chef Marco Giugliano

Prima di aprire Mano Libera, lo chef si è formato e ha lavorato in diverse cucine europee, passando anche dal Quattro Passi di Londra, ristorante stellato Michelin, e dalla Taverna Estia in Italia. Il pubblico di Miami aveva invece cominciato a conoscerlo al Doma di Wynwood, dove il suo modo di interpretare la cucina italiana gli aveva permesso di costruire un seguito che lo ha accompagnato nella nuova esperienza. «A Mano Libera, ho finalmente la libertà di esprimere tutto ciò che ho imparato nel corso del mio percorso - continua. Adoro onorare le tradizioni italiane spingendomi al contempo oltre i limiti creativi. Ogni piatto deve risultare autentico, ma anche emozionante e inaspettato».

Dalla Genovese napoletana all’omakase italiano

Uno dei piatti che meglio raccontano questo approccio è lo Gnocchetto alla Genovese. La preparazione prende le mosse dalla ricetta napoletana, nella quale cipolle e carne cuociono lentamente per ore fino a formare un condimento dal sapore intenso. A South Miami la genovese diventa una riduzione utilizzata per saltare gli gnocchi fatti a mano, con una presentazione aggiornata che conserva il riferimento alla preparazione originale. Nel menu trovano spazio anche le Linguine alla Nerano e gli Spaghetti alle vongole, accanto a combinazioni più lontane dal repertorio classico. È il caso della tartare di tonno con mousse di avocado, caviale di limone e popcorn al wasabi, oppure dei bao bun alle melanzane completati da un crumble alle noci pecan. La stessa impostazione guida l’omakase, attraverso il quale Giugliano può lavorare senza il vincolo della carta e costruire la degustazione direttamente attorno agli ospiti.

Roberto Maiorano e Marco Giugliano

La sala e il tavolo dello chef