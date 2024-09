“Torno Subito”... a Miami: parola (e nuovo ristorante) di Massimo Bottura

Massimo Bottura e sua moglie Lara Gilmore hanno aperto una nuova sede del loro celebre ristorante Torno Subito a Miami, segnando la terza tappa di questo progetto gastronomico ironico e informale. Situato sul rooftop di Julia & Henry's, una food hall nel cuore dell'Arts District di Downtown, il locale incarna la filosofia di Bottura: una cucina che gioca con la tradizione, ma la reinventa in chiave moderna e dissacrante.

Torno Subito: Massimo Bottura apre anche a Miami

Torno Subito, la pizza pre-dessert e non solo: un menu che stupisce

Una delle caratteristiche distintive di Torno Subito è il suo menu, che rompe gli schemi tradizionali. Tra i piatti, spiccano le Fettuccine Alfredo con tartufo e funghi, una Cacio e Pepe alla Florida con essenze di agrumi e una selezione di pizze. Ma il vero colpo di scena arriva con la pizza Marinara, servita come pre-dessert, dimostrando ancora una volta il gusto di Bottura per la provocazione e l'ironia culinaria.

L'ispirazione per Torno Subito proviene dalle estati che Bottura trascorreva sulla Riviera Romagnola negli anni d'oro del turismo. Il design del locale riflette questo spirito giocoso e nostalgico, con colori vivaci, poster vintage e un lungo tavolo sociale rosso Ferrari. Il tutto incorniciato da una cucina a vista, che permette agli ospiti di osservare gli chef all'opera.

Torno Subito, un format che sbarca a Miami

La squadra è guidata da Bernardo Paladini, già responsabile dell'apertura del Torno Subito a Dubai, che collabora con Bottura per proporre una cucina ironica, ma sempre legata alle radici italiane.Il menu di Torno Subito a Miami non tradisce lo stile di Bottura, celebre per i suoi piatti che giocano con la tradizione. Tra le proposte, troviamo le tagliatelle al ragù, i tortellini in crema di Parmigiano, ma anche piatti che sfidano le convenzioni, come la porchetta di pesce e le costine alla modenese con ananas. Per i più golosi, non manca un finale dolce con dessert come la Key Lime Pie e il classico Tiramisù.

Massimo Bottura e Bernardo Paladini

Dopo l'apertura a Dubai e Singapore, Miami rappresenta la terza destinazione per Torno Subito. Bottura e Gilmore continuano così a portare la loro cucina in giro per il mondo, dimostrando che, anche lontano dall'Emilia, lo spirito della cucina italiana resta immutato. Con il suo stile irriverente e innovativo, Torno Subito a Miami si prepara a diventare un punto di riferimento nella scena gastronomica della città, offrendo una cucina italiana che non ha paura di rompere le regole.