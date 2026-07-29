La migliore pizzeria di Ravenna per 50 Top Pizza dà lavoro a 14 ragazzi con disabilità

Inaugurato il 10 maggio 2025 su iniziativa di Eugenio Iannella, il locale impiega 14 giovani con disabilità di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Il progetto integra ristorazione professionale, formazione sul campo e inserimento lavorativo: la sala e la cucina diventano un'autentica scuola di mestiere dove i ragazzi affrontano la gestione dei turni, l'assunzione di responsabilità e il contatto diretto con il pubblico. «È con grande emozione che abbiamo saputo di questo riconoscimento. A poco più di un anno dall'apertura, significa molto per il nostro progetto e per tutti i ragazzi e le ragazze che ci lavorano» dichiara Eugenio Iannella, fondatore di Civico 25. «Essere tra le quindici Pizzerie Eccellenti dell'Emilia-Romagna e l'unica della provincia di Ravenna è il traguardo più bello che potessimo raggiungere. È il risultato dell'impegno e della volontà di ognuno dei nostri ragazzi. Il riconoscimento va a loro e alle loro famiglie».