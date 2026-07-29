CIVICO 25
La migliore pizzeria di Ravenna per 50 Top Pizza dà lavoro a 14 ragazzi con disabilità
Civico 25 a Castel Bolognese (Ra) è l'unica pizzeria della provincia di Ravenna tra le Pizzerie eccellenti 2026 per 50 Top Pizza. Un primato di qualità conquistato da una realtà che dà lavoro a 14 ragazzi con disabilità
Un traguardo prestigioso per la ristorazione romagnola: la pizzeria Civico 25 - Il gusto dell'inclusione di Castel Bolognese è stata inserita tra le quindici Pizzerie eccellenti dell'Emilia-Romagna all'interno della guida 50 Top Pizza Italia 2026, svelata al Teatro Manzoni di Milano. Il locale è l'unica insegna della provincia di Ravenna presente nell'elenco regionale della rinomata pubblicazione di comparto.
Un progetto di inclusione lavorativa e qualità gastronomica
Inaugurato il 10 maggio 2025 su iniziativa di Eugenio Iannella, il locale impiega 14 giovani con disabilità di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Il progetto integra ristorazione professionale, formazione sul campo e inserimento lavorativo: la sala e la cucina diventano un'autentica scuola di mestiere dove i ragazzi affrontano la gestione dei turni, l'assunzione di responsabilità e il contatto diretto con il pubblico. «È con grande emozione che abbiamo saputo di questo riconoscimento. A poco più di un anno dall'apertura, significa molto per il nostro progetto e per tutti i ragazzi e le ragazze che ci lavorano» dichiara Eugenio Iannella, fondatore di Civico 25. «Essere tra le quindici Pizzerie Eccellenti dell'Emilia-Romagna e l'unica della provincia di Ravenna è il traguardo più bello che potessimo raggiungere. È il risultato dell'impegno e della volontà di ognuno dei nostri ragazzi. Il riconoscimento va a loro e alle loro famiglie».
Il valore di un riconoscimento ottenuto sul campo
La menzione ottenuta da Civico 25 sottolinea come la qualità degli ingredienti e l'efficienza del servizio possano coesistere con un modello d'impresa orientato alla responsabilità sociale. Le valutazioni della guida non hanno concesso deroghe o attenuanti legate alla natura del progetto, giudicando l'insegna di Castel Bolognese esclusivamente sulla base dell'esperienza offerta al tavolo e del valore del prodotto finale.