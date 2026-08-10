Il panorama gastronomico della Val Seriana si arricchisce con il ritorno dello Street Food Festival a Castione della Presolana (Bg), in programma da domenica 16 a martedì 18 agosto 2026. La manifestazione, organizzata da Promozioni Confesercenti Bergamo in sinergia con l'amministrazione comunale, trasforma via Regalia in un itinerario del gusto a cielo aperto, aperto tutti i giorni a residenti e turisti. Le attività dei dodici truck food prenderanno il via alle ore 10:30. Domenica e lunedì la rassegna proseguirà fino a mezzanotte, mentre la giornata conclusiva di martedì si chiuderà alle ore 22:00.

Un momento di condivisione durante lo Street Food Festival a Castione della Presolana

Le specialità internazionali e regionali da degustare in via Regalia

Il percorso culinario allestito a Castione della Presolana ospita dodici cucine itineranti selezionate per offrire un quadro completo della cucina pop d'Italia e del mondo. Gli stand gastronomici propongono piatti iconici delle differenti culture culinarie: dagli hamburger americani al pulled pork, passando per la paella spagnola, le specialità della cucina brasiliana, i piatti tipici della gastronomia greca e le spezie dell'India. Spazio anche ai sapori orientali con ramen e ravioli al vapore della tradizione cinese, per poi passare ai dolci con le mini crepes olandesi. Non mancano le eccellenze delle cucine regionali italiane: arrosticini abruzzesi, prodotti tipici siciliani, focaccia ligure, fritto misto di pesce, oltre ai classici rösti e brezel tirolesi. A completare l'offerta gastronomica sono presenti postazioni dedicate alle migliori produzioni di birra artigianale.

Musica dal vivo e dj set al parco di via Regalia

L'offerta dell'evento si estende oltre l'aspetto culinario grazie agli appuntamenti di intrattenimento previsti all'interno del parco di via Regalia. La serata di domenica 16 agosto, a partire dalle ore 21:00, ospita un Dj set organizzato in collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Castione, pensato per affiancare la degustazione dei piatti con momenti di aggregazione musicale.

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Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti Bergamo, sottolinea l'importanza dell'evento per il territorio: «Castione della Presolana rappresenta una tappa di grande rilievo nel circuito dei nostri street food internazionali: una delle più attese dell’estate, inserita in una cornice iconica e sempre più apprezzata dai numerosi turisti che ogni anno scelgono di trascorrere le vacanze ai piedi della Presolana. L’ottava edizione del nostro storico evento si presenta rinnovata e ancora più ricca, grazie all’arrivo di nuovi espositori selezionati con cura per offrire specialità di qualità provenienti da ogni parte del mondo, capaci di soddisfare gli appassionati di cucina di strada e chi desidera scoprire sapori diversi e autentici. La principale novità di quest’anno è la serata di Dj set, realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Pro Loco di Castione, in programma domenica 16 agosto all’interno del parco di via Regalia. Un appuntamento che unirà ottima cucina, buona musica e la voglia di divertirsi insieme, dando ufficialmente il via a tre giorni di festa nel cuore di Castione. Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione comunale per il costante supporto e la collaborazione che, edizione dopo edizione, contribuiscono alla crescita e al successo dell’iniziativa.»

La locandina ufficiale dell'8ª edizione dello Street Food Festival di Castione della Presolana, in programma dal 16 al 18 agosto in via Regalia.

Scandella Ancilla, consigliere delegato al turismo del Comune di Castione della Presolana, aggiunge: «Siamo felici di ospitare a Castione della Presolana l'ottava edizione dello Street Food, un appuntamento che negli anni è diventato un momento molto atteso da residenti e turisti. Per tre giorni il nostro territorio si animerà con sapori, convivialità e occasioni di incontro, arricchite quest'anno dalla novità del DJ set in programma domenica sera alle 21. Un sentito ringraziamento va a Confesercenti per l'organizzazione e la preziosa collaborazione, che contribuisce a valorizzare il nostro paese grazie ad eventi di qualità capaci di rendere ancora più viva e attrattiva la nostra offerta turistica.»

Il ruolo delle manifestazioni itineranti per il turismo in Val Seriana