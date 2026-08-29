L’itinerario attraversa piazza dell’Ortaccio, piazza Padella, via San Salvatore, via Roma e via San Sebastiano, con diverse tappe distribuite lungo le vie del paese. Il menù comprende antipasto, due primi, due secondi, contorno e dolcetti, serviti nei caratteristici punti ristoro. Le ricette proposte richiamano la cucina locale e permettono di conoscere preparazioni legate alla storia gastronomica di Vasanello. Il percorso consente di alternare la degustazione dei piatti tipici alla passeggiata tra le vie del centro storico, alla scoperta di scorci caratteristici e luoghi del borgo. La presenza delle degustazioni di vino completa l’offerta e rafforza il legame tra cucina, produzioni enologiche e territorio.