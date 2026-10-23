Il Tevini Resort di Almazzago (Tn), in Val di Sole, si prepara ad ampliare la propria offerta dedicata al benessere con l'apertura di Chrysâlis Adults Only Lake & Spa, la nuova area riservata agli adulti che sarà inaugurata il prossimo 6 dicembre, in concomitanza con l'avvio della stagione sciistica. Il progetto introduce un percorso che si sviluppa attraverso 8 ambienti, fra saune, spazi dedicati al relax, un biolago e una grande vasca idromassaggio. Al centro c'è l'alternanza tra caldo e freddo, luce e oscurità, secondo una concezione del benessere che punta a favorire il recupero fisico e mentale attraverso esperienze sensoriali e momenti di pausa.

Il 6 dicembre il Tevini Resort inaugurerà Chrysâlis, la nuova spa riservata agli adulti

Chrysâlis, la nuova spa del Tevini Resort

Il nome scelto per la nuova spa richiama quello della crisalide, la fase di trasformazione che precede la nascita della farfalla. Da questa immagine prende forma Chrysâlis, concepita come uno spazio in cui allontanarsi temporaneamente dalle abitudini quotidiane e dedicare tempo al proprio benessere. La struttura ha sviluppato il progetto attorno al concetto di metamorfosi, tradotto in una successione di ambienti che accompagnano gli ospiti attraverso stimoli differenti. L'idea è quella di passare gradualmente dall'attività alla quiete, alternando temperature, intensità luminose e sensazioni fisiche.

Il percorso prende il nome di Orione e comincia da Kairos, un salotto dedicato alla preparazione, dove gli ospiti possono fermarsi per una tisana prima di iniziare il rituale. Da qui si raggiunge Vortex, un ambiente circolare pensato per favorire la concentrazione sul respiro e il rilassamento. Il passaggio successivo conduce a Lavacrum, dove l'acqua introduce la prima fase del percorso, prima dell'ingresso in Athânor, la sauna finlandese caratterizzata da temperature elevate e calore secco. Dopo questa esperienza si passa a Rheo, il biolago dalle acque cristalline, che permette di sperimentare il contrasto termico tra il calore della sauna e l'acqua.

Gli otto ambienti alternano saune, biolago, stanze immersive e idromassaggio in un percorso sensoriale

La seconda parte del percorso si concentra maggiormente sul riposo e sulla percezione degli ambienti. Nigredo è una stanza immersiva nella quale l'illuminazione viene ridotta al minimo, con una volta stellata e coperte a disposizione degli ospiti. A questa fase segue Albedo, uno spazio dominato dalla luce che accompagna il graduale ritorno a una condizione di maggiore attività. Il rituale si conclude infine in Lêvitas, la grande vasca idromassaggio con acqua calda, pensata per prolungare il rilassamento dopo le diverse esperienze. L'intera area è stata concepita anche per incoraggiare il digital detox, invitando gli ospiti a lasciare da parte i dispositivi elettronici e a concentrarsi sul tempo trascorso all'interno della spa.

Camere, suite e sci: il soggiorno al Tevini Resort

L'esperienza di benessere prosegue nelle 62 camere e suite del Tevini Resort, dove l'arredamento contemporaneo si combina con materiali legati alla tradizione alpina. Il cirmolo e l'abete, i tessuti dalle tonalità calde e le aperture verso il paesaggio caratterizzano gli ambienti, pensati per offrire agli ospiti uno spazio di riposo dopo le attività della giornata. Le sistemazioni spaziano dalle camere comfort e superior alle suite d'autore, con soluzioni differenti che mantengono un'impostazione comune nell'utilizzo del legno e degli elementi naturali.

Una delle camere del Tevini Resort