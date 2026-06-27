Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 27 giugno 2026  | aggiornato alle 21:22 | 120039 articoli pubblicati

Rational
Unilever Food Solutions
Unilever Food Solutions

operazione

Numia acquisisce Qromo: integrazione tra pagamenti e software nel mondo Horeca

Numia acquisisce la maggioranza di Qromo, software house fintech attiva nel segmento Horeca, rafforzando la strategia di integrazione tra pagamenti digitali e gestione operativa

 
27 giugno 2026 | 19:09

Numia acquisisce Qromo: integrazione tra pagamenti e software nel mondo Horeca

Numia acquisisce la maggioranza di Qromo, software house fintech attiva nel segmento Horeca, rafforzando la strategia di integrazione tra pagamenti digitali e gestione operativa

27 giugno 2026 | 19:09
 

Numia ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Qromo, realtà fintech specializzata in soluzioni cloud per la gestione dei pagamenti e dell’operatività commerciale nel segmento Horeca. L’operazione si inserisce nel percorso di sviluppo della società, nata dalla partnership tra Gruppo BCC Iccrea, FSI e Banco BPM, che guarda all’integrazione tra sistemi di pagamento e software gestionali come asse strategico di crescita. I soci fondatori di Qromo resteranno coinvolti nel capitale e nella guida operativa della società, garantendo continuità al progetto industriale.

Numia acquisisce Qromo: integrazione tra pagamenti e software nel mondo Horeca

Qromo entra nell’orbita Numia: accelerazione su digitalizzazione e pagamenti nell'Horeca

Il mercato dei gestionali e la crescita del digitale nei pubblici esercizi

L’operazione si inserisce in un contesto in cui il software gestionale per la ristorazione e il commercio sta assumendo un ruolo sempre più centrale. Le stime di mercato indicano una crescita media annua a doppia cifra nel medio periodo, trainata dalla digitalizzazione dei processi e dall’integrazione tra sistemi di cassa, pagamenti e strumenti di analisi.

Qromo ha sviluppato una piattaforma cloud che consente agli operatori del settore Horeca di gestire in modo integrato cassa, ordini, POS fisico e Tap to Pay, menu digitale, pagamenti al tavolo, fiscalità e strumenti di marketing e analisi.

Una piattaforma “hardware agnostic” e orientata alla scalabilità

Uno degli elementi distintivi della soluzione è l’approccio “hardware agnostic”, che permette agli esercenti di utilizzare dispositivi già presenti nei locali senza investimenti aggiuntivi in hardware proprietario. L’infrastruttura cloud è progettata per garantire scalabilità, affidabilità e sicurezza, con l’integrazione di strumenti basati su intelligenza artificiale per lo sviluppo di nuove funzionalità. Attualmente la piattaforma serve oltre 1.000 clienti e punta a una progressiva estensione ad altri segmenti del commercio e dei servizi.

«Con questa operazione acceleriamo il percorso di evoluzione di Numia e rafforziamo il nostro posizionamento come partner tecnologico per il commercio» ha dichiarato Fabio Pugini, amministratore delegato di Numia, sottolineando il valore dell’integrazione tra pagamenti e software gestionali. Per Francesco Basile, co-fondatore di Qromo, l’ingresso di Numia rappresenta un passaggio rilevante nella crescita della società: «Siamo partiti dall’Italia, un mercato complesso e molto competitivo, che ci ha permesso di costruire una soluzione realmente scalabile». Anche Paolo Biglioli (co-fondatore di Qromo) evidenzia il ruolo dell’integrazione tecnologica: «L’ingresso di Numia ci permetterà di accelerare lo sviluppo del prodotto e ampliare la diffusione delle nostre soluzioni».

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Numia Qromo fintech HoReCa pagamenti digitali software gestionale cloud ristorazione innovazione acquisizioni
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Cirio Conserve Italia
Kamut
MWMKT
Cinzano
Cirio Conserve Italia
Kamut
MWMKT
Cinzano
Molino Grassi
Italmill

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026