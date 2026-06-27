Numia acquisisce Qromo: integrazione tra pagamenti e software nel mondo Horeca

Numia ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Qromo, realtà fintech specializzata in soluzioni cloud per la gestione dei pagamenti e dell’operatività commerciale nel segmento Horeca. L’operazione si inserisce nel percorso di sviluppo della società, nata dalla partnership tra Gruppo BCC Iccrea, FSI e Banco BPM, che guarda all’integrazione tra sistemi di pagamento e software gestionali come asse strategico di crescita. I soci fondatori di Qromo resteranno coinvolti nel capitale e nella guida operativa della società, garantendo continuità al progetto industriale.

Qromo entra nell’orbita Numia: accelerazione su digitalizzazione e pagamenti nell'Horeca

Il mercato dei gestionali e la crescita del digitale nei pubblici esercizi

L’operazione si inserisce in un contesto in cui il software gestionale per la ristorazione e il commercio sta assumendo un ruolo sempre più centrale. Le stime di mercato indicano una crescita media annua a doppia cifra nel medio periodo, trainata dalla digitalizzazione dei processi e dall’integrazione tra sistemi di cassa, pagamenti e strumenti di analisi.

Qromo ha sviluppato una piattaforma cloud che consente agli operatori del settore Horeca di gestire in modo integrato cassa, ordini, POS fisico e Tap to Pay, menu digitale, pagamenti al tavolo, fiscalità e strumenti di marketing e analisi.

Una piattaforma “hardware agnostic” e orientata alla scalabilità

Uno degli elementi distintivi della soluzione è l’approccio “hardware agnostic”, che permette agli esercenti di utilizzare dispositivi già presenti nei locali senza investimenti aggiuntivi in hardware proprietario. L’infrastruttura cloud è progettata per garantire scalabilità, affidabilità e sicurezza, con l’integrazione di strumenti basati su intelligenza artificiale per lo sviluppo di nuove funzionalità. Attualmente la piattaforma serve oltre 1.000 clienti e punta a una progressiva estensione ad altri segmenti del commercio e dei servizi.

«Con questa operazione acceleriamo il percorso di evoluzione di Numia e rafforziamo il nostro posizionamento come partner tecnologico per il commercio» ha dichiarato Fabio Pugini, amministratore delegato di Numia, sottolineando il valore dell’integrazione tra pagamenti e software gestionali. Per Francesco Basile, co-fondatore di Qromo, l’ingresso di Numia rappresenta un passaggio rilevante nella crescita della società: «Siamo partiti dall’Italia, un mercato complesso e molto competitivo, che ci ha permesso di costruire una soluzione realmente scalabile». Anche Paolo Biglioli (co-fondatore di Qromo) evidenzia il ruolo dell’integrazione tecnologica: «L’ingresso di Numia ci permetterà di accelerare lo sviluppo del prodotto e ampliare la diffusione delle nostre soluzioni».