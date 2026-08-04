Due croissant salati raccontano la nuova ricerca sull'impasto di Manuel Maiorano

Dopo la pizza, il croissant salato. Manuel Maiorano, pizzaiolo toscano e fondatore de La Fenice Pizzeria Contemporanea e di Crunch - Pizza di strada a Pistoia, inserisce nel nuovo menu due proposte che nascono dallo stesso lavoro sugli impasti che da anni caratterizza la sua cucina. Si chiamano Calipso e Circe e prendono ispirazione dai personaggi della mitologia mediterranea.

Dopo la pizza, ecco i croissant salati: la nuova idea di Manuel Maiorano

I due nuovi croissant di Manuel Maiorano

Il croissant dedicato a Calipso guarda al mare. La farcitura unisce scarola riccia, ricciola marinata con sali bilanciati e pepe rosa, maionese alla colatura di alici e crumble di olive taggiasche. Un insieme in cui sapidità, freschezza e consistenze diverse trovano equilibrio, senza che un ingrediente prevalga sugli altri. Circe percorre, invece, una strada più intensa. All’interno trovano spazio mousse di foie gras, battuta di manzo Savigni e una brunoise di mela verde marinata con limone e pepe, che porta una nota fresca e leggermente acida a una preparazione più ricca.

Manuel Maiorano, pizzaiolo toscano e fondatore de La Fenice Pizzeria Contemporanea e di Crunch - Pizza di strada

I due croissant fanno parte del nuovo percorso gastronomico ideato da Maiorano, che alterna ingredienti di mare e di terra e affianca alle pizze alcune preparazioni pensate per valorizzare l’impasto anche in forme diverse. Alla base resta una lavorazione fatta di impasti ad alta idratazione, che possono arrivare al 90%, lievitazioni di 36-48 ore e miscele di farine italiane macinate a pietra.

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