Mancano soltanto 40 giorni alla chiusura delle iscrizioni per Vegâteau 2026 , il concorso nazionale dedicato ai pasticceri professionisti che desiderano mettersi alla prova con la pasticceria plant-based , di cui Italia a Tavola è media partner. Il bando di gara resta aperto fino al 31 agosto sul sito vegateau.it con partecipazione completamente gratuita. Promosso da LAV ETS in collaborazione con Funny Veg , l'appuntamento giunge quest'anno alla sua quarta edizione. Oltre alla possibilità di candidare la propria creazione, tutti gli iscritti ricevono gratuitamente un webinar tecnico curato dai docenti della FunnyVeg Academy , pensato per offrire indicazioni pratiche su come strutturare e bilanciare un dolce privo di ingredienti di origine animale.

Il settore dei dolci vegetali risponde a una domanda in costante crescita da parte dei consumatori, spinta da nuove scelte alimentari e dall'esigenza di gestire intolleranze alimentari o allergie. Aderire all'iniziativa permette di diversificare la vetrina del proprio laboratorio, confrontarsi con i grandi maestri del settore e ottenere una forte visibilità mediatica. Il prestigio della manifestazione è testimoniato dal supporto delle principali associazioni di categoria. Il concorso gode infatti del patrocinio di Apei (Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana), Conpait, Fipgc, Capab (Consorzio Artigiani Pasticceri Bergamaschi) e Cpa Brescia. Tra i media partner figurano testate di riferimento come Italia a Tavola, Pasticceria Internazionale, Alimenti Funzionali, Dolcesalato, Il Pasticcere e Il Gelatiere.

«Partecipare - afferma la pastry star Marco Pedron, maestro Apei e testimonial di Vegâteau - significa sviluppare un dolce totalmente privo di derivati animali, lavorando su strutture, equilibrio e nuovi abbinamenti. Tutto questo per incontrare il bacino sempre più importante di persone che cercano il 100% vegetale. È un'opportunità concreta per acquisire visibilità per il nostro laboratorio, per posizionarci un po' più avanti e raggiungere nuovi clienti».