Una discussione tra colleghi all’interno della cucina di un hotel di Rimini nord, nella zona di Viserba, è degenerata in un’aggressione con un utensile da cucina. Un aiuto cuoco di 45 anni è rimasto ferito all’addome ed è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena, dove ha subito un intervento chirurgico. La prognosi comunicata dai medici è di 40 giorni, salvo complicazioni.

In un'immagine di repertorio, un litigio tra due colleghi in cucina

Aggressione in hotel: indagini dei carabinieri di Rimini

L’episodio è avvenuto nella serata di venerdì durante il turno di lavoro, in una settimana oltretutto di pienone sulla Riviera Romagnola. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione di Viserba, i due dipendenti, entrambi impiegati come aiuto cuochi, avrebbero iniziato una discussione per motivi ancora da chiarire. La situazione sarebbe poi rapidamente degenerata fino al ferimento dell’uomo con un utensile da cucina. Dopo l’allarme sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure al 45enne prima del trasferimento in ospedale a Cesena. I militari hanno effettuato i rilievi nella cucina dell’hotel, raccogliendo testimonianze e ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Denunciata una giovane collega per lesioni aggravate