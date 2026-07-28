VIOLENTO ALTERCO
Rissa nella cucina di un hotel a Rimini: cuoco ferito e giovane collega denunciata
Una lite tra cuochi colleghi nella cucina di un hotel a Rimini è finita con un ferimento. Un aiuto chef di 45 anni è stato operato, mentre una collega 21enne è stata denunciata per lesioni aggravate
Una discussione tra colleghi all’interno della cucina di un hotel di Rimini nord, nella zona di Viserba, è degenerata in un’aggressione con un utensile da cucina. Un aiuto cuoco di 45 anni è rimasto ferito all’addome ed è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena, dove ha subito un intervento chirurgico. La prognosi comunicata dai medici è di 40 giorni, salvo complicazioni.
Aggressione in hotel: indagini dei carabinieri di Rimini
L’episodio è avvenuto nella serata di venerdì durante il turno di lavoro, in una settimana oltretutto di pienone sulla Riviera Romagnola. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione di Viserba, i due dipendenti, entrambi impiegati come aiuto cuochi, avrebbero iniziato una discussione per motivi ancora da chiarire. La situazione sarebbe poi rapidamente degenerata fino al ferimento dell’uomo con un utensile da cucina. Dopo l’allarme sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure al 45enne prima del trasferimento in ospedale a Cesena. I militari hanno effettuato i rilievi nella cucina dell’hotel, raccogliendo testimonianze e ricostruendo la dinamica dell’accaduto.
Denunciata una giovane collega per lesioni aggravate
L’utensile utilizzato nell’aggressione è stato sequestrato e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, che coordina gli accertamenti. Al termine delle verifiche, la collega cuoca 21enne è stata denunciata in stato di libertà con l’accusa di lesioni personali aggravate. Restano da chiarire le cause precise della lite e le circostanze che hanno portato alla violenza all’interno dell’ambiente di lavoro. Le indagini proseguiranno per definire ogni dettaglio dell’episodio avvenuto nella struttura ricettiva romagnola. Gli investigatori stanno approfondendo ogni elemento emerso durante le verifiche