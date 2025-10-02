EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 02 ottobre 2025  | aggiornato alle 11:00 | 114782 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Parmigiano Reggiano

Legge sull’obesità: Italia 1° Paese al mondo a riconoscerla come patologia cronica

Il Senato ha approvato due leggi: una riconosce l’obesità come malattia, l’altra istituisce il 16 maggio come Giornata nazionale contro il body shaming. Restano dubbi su risorse e inserimento nei Lea [...]

02 ottobre 2025 | 10:49
 

Legge sull’obesità: Italia 1° Paese al mondo a riconoscerla come patologia cronica

Il Senato ha approvato due leggi: una riconosce l’obesità come malattia, l’altra istituisce il 16 maggio come Giornata nazionale contro il body shaming. Restano dubbi su risorse e inserimento nei Lea [...]

02 ottobre 2025 | 10:49
 

L'Italia diventa il primo Paese al mondo a riconoscere l’obesità come malattia cronica. La legge, approvata alla Camera a maggio e ottenuto ora il via libera anche dal Senato, prevede campagne di sensibilizzazione, programmi di formazione per medici e studenti, un osservatorio nazionale dedicato e fondi per la prevenzione. Per il programma nazionale sono previsti 700mila euro nel 2025, 800mila nel 2026 e 1,2 milioni annui dal 2027. Sono inoltre stanziati 400mila euro annui dal 2025 per formazione e aggiornamento del personale sanitario.

Legge sull’obesità: Italia primo Paese al mondo a riconoscerla come patologia cronica

L'obesità è stata riconosciuta ufficialmente come malattia

Obesità in Italia: i numeri

Nel Paese oltre 6 milioni di persone convivono con l’obesità, condizione che può comportare conseguenze gravi come diabete, malattie cardiovascolari e tumori. Nonostante ciò, è ancora diffusa la percezione che si tratti solo di un problema estetico o di un rapporto sbagliato con il cibo.

Lea ancora in sospeso: il nodo delle risorse

Le opposizioni si sono astenute, chiedendo che l’obesità venga subito inserita nei Livelli essenziali di assistenza (Lea), per garantire cure gratuite e accessibili a tutti. «Aver approvato una legge contro l'obesità è un segno di civiltà» ha dichiarato il ministro della Salute Orazio Schillaci. Sul tema Lea ha aggiunto: «Valutiamo. Nei Lea ci sono tante cose da inserire, ma questa legge dimostra l’attenzione alla salute pubblica». Secondo la Federazione Italiana Associazioni Obesità (Fiao), si tratta di «un punto di partenza e non di arrivo», che dovrà tradursi in azioni concrete e in risorse dedicate.

Una Giornata nazionale contro il body shaming

Il Senato ha anche approvato il ddl a firma Martina Semenzato che istituisce il 16 maggio come Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico. In questa occasione saranno organizzate iniziative di sensibilizzazione per prevenire comportamenti offensivi e discriminatori. Il colore scelto è il fucsia, simbolo di «ottimismo dinamico ed evoluzione personale».

© Riproduzione riservata STAMPA

 
obesità body shaming legge obesità Italia Lea obesità prevenzione obesità giornata nazionale body shaming cure obesità obesità cronica ddl obesità ddl body shaming
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
LE ALTRE NOTIZIE FLASH
Loading...
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Grana Padano
Nutras
Icam
Julius Meiln
Grana Padano
Nutras
Icam
Julius Meiln
Pentole Agnelli
Pavoni

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 