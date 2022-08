Caro bollette, Caorle spegne le luci per protesta

Non si placa a Caorle, Comune veneto in provincia di Venezia, la protesta per le bollette di energia elettrica triplicate. I commercianti riuniti nell’Ascom e gli albergatori sotto l'egida di Federalberghi hanno annunciato di spegnere le luci nella serata di oggi, giovedì 18 agosto.

Il Comune di Caorle

Lo spegnimento delle luci avverrà alle 22 e per 5 minuti. Caorle resterà al buio, durante l’orario di punta delle serate dedicate al turismo. Finora dal Governo non si sono alzate voci di replica.

