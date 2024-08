Ca' di Rajo, torna la “Vendemmia dei bambini”: una giornata unica tra i filari

Domenica 1 settembre, la cantina Ca' di Rajo a Rai (Tv) si trasforma in un'oasi di divertimento per grandi e piccini. Torna, infatti, l'attesissima "Vendemmia dei bambini", un evento che unisce la tradizione vinicola alla voglia di giocare all'aria aperta.

La “Vendemmia dei bambini” alla cantina Ca' di Rajo: giochi, uva e tanto divertimento

Dalle 10.30 alle 18, le porte della cantina si apriranno per accogliere famiglie intere desiderose di vivere un'esperienza autentica. I più piccoli, sotto la guida degli adulti, potranno cimentarsi nella raccolta dell'uva, scoprendo da vicino il duro lavoro che si cela dietro un buon calice di vino. Un'occasione unica per entrare in contatto con la natura, toccare con mano i grappoli maturi e comprendere il ciclo di vita della vite, dal germoglio al frutto.

Ma la "Vendemmia dei bambini" non è solo vendemmia. Un ricco programma di attività animerà la giornata: laboratori creativi per tutti i gusti, come la creazione di etichette personalizzate, l'arte del riciclo e il balloon-art per dare vita a grappoli d'uva colorati. E per gli amanti degli animali, un emozionante giro tra i filari a dorso di pony, offerto dal maneggio "Il sogno" di Mareno di Piave. Non mancheranno i giochi tradizionali all'aperto: corsa con i sacchi, tiro alla fune, caccia al tesoro e il classico gioco del fazzoletto. E mentre i bambini si divertono, gli adulti potranno rilassarsi all'ombra della maestosa Bellussera, una vigna unica nel suo genere con viti che raggiungono i tre metri di altezza. Qui, saranno organizzati degustazioni dei vini Ca' di Rajo e un delizioso pranzo su prenotazione.

L'accesso all'evento è consentito solo su prenotazione e ha un numero limitato di posti.

