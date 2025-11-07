Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 07 novembre 2025

Giornata mondiale dell’enoturismo: in Italia vale 2,9 miliardi di euro

Domenica 9 novembre si festeggia la Giornata mondiale dell’enoturismo, occasione per riflettere su un comparto in crescita costante. Nel Bel Paese, il turismo del vino vale 2,9 miliardi di euro

 
07 novembre 2025 | 12:34

07 novembre 2025 | 12:34
 

Promuovere l’enoturismo come strumento di sviluppo economico e territoriale. È questo l’obiettivo della Giornata mondiale dell’enoturismo, che si celebrerà domenica 9 novembre con iniziative diffuse in tutta Italia. L’enoturismo si conferma un pilastro dell’economia del vino. Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale del Turismo del Vino, il comparto vale infatti oltre 2,9 miliardi di euro, con una crescita del 16% nel 2024 rispetto all’anno precedente. La spesa media degli enoturisti si attesta a 400 euro a persona, segno di un pubblico sempre più interessato alla qualità dell’esperienza.

Giornata Mondiale dell’Enoturismo: in Italia vale 29 miliardi di euro

Enoturismo: crescita del 16% e spesa media di 400 euro a persona

Il presidente di Città del Vino, Angelo Radica, sottolinea la necessità di un coordinamento nazionale: «Manca una strategia unitaria di valorizzazione: la crescita finora è stata in buona parte spontanea, dovuta al dinamismo dei singoli territori. Per questo - aggiunge - abbiamo chiesto che l’enoturismo abbia un posto di rilievo nelle misure di rilancio del comparto vitivinicolo discusse al Tavolo convocato dal Governo». Dai piccoli comuni alle grandi città, la Giornata mondiale dell’enoturismo mette in evidenza il ruolo strategico del turismo del vino nel promuovere le aree rurali italiane. Un comparto che cresce, crea occupazione e racconta il territorio attraverso la cultura del vino e dell’accoglienza.

Giornata Mondiale dell'Enoturismo Città del Vino Angelo Radica turismo del vino enoturismo Italia
 
