Il Karmis Contini compie 30 anni: a Cabras le celebrazioni (c'è anche Carlo Cracco)

Il Karmis Igt Bianco Isola dei Nuraghi taglia il traguardo dei trent'anni. Nella storica sede di Cantina Contini 1898 a Cabras, centocinquanta ospiti si sono riuniti per inaugurare l'anno celebrativo di uno dei vini bianchi sardi più riconoscibili e diffusi sui mercati nazionali e internazionali. All'incontro hanno preso parte il Sindaco di Cabras Andrea Abis e l'Assessore regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale della Regione Sardegna Francesco Agus, i quali hanno evidenziato la longevità e la capacità di sviluppo della cantina, la più antica dell'isola. L'economista Paolo Savona ha offerto un monito preciso sul valore strategico dell'azienda: «La cantina è una filiera innovativa che non deve mai perdere le sue radici storiche - entrano nel prodotto e vengono riconosciute come identitarie».

I relatori e le istituzioni riuniti a Cabras per il convegno dedicato ai trent'anni del Karmis di Cantina Contini 1898

L'evoluzione tecnica del blend tra Vernaccia e Vermentino

Il convegno, moderato dal direttore della Fondazione Mont'e Prama Anthony Muroni, ha ripercorso le tappe che hanno trasformato un'intuizione produttiva in un successo da 900.000 bottiglie all'anno. Alessandro Contini ha spiegato come questo vino abbia ridefinito l'approccio alla Vernaccia, un vitigno storicamente legato ai vini da fine pasto e qui declinato, grazie alla vendemmia anticipata e a moderne tecniche di vinificazione, in un bianco fresco da aperitivo e da tutto pasto, particolarmente apprezzato da giovani e donne. «Il Karmis ha dimostrato che la Vernaccia poteva essere pensata in modo completamente diverso. Aromaticità, esoticità e freschezza: qualità che oggi il mercato riconosce e premia», spiega Alessandro Contini.

Le bottiglie di Karmis esposte nella sede di Cantina Contini a Cabras in occasione della presentazione ufficiale per il trentennale

La stabilità e la visione della famiglia rimangono i pilastri di questo percorso, con un tributo speciale a Paolo Contini per il suo ruolo nella costruzione dell'identità aziendale. Mauro Contini ha ricordato le origini della scommessa commerciale nata nel 1996: «Era l'ennesimo tentativo di creare un vino a base Vernaccia. Il successo è stato inaspettato, ed è frutto del lavoro di tante persone», commenta Mauro Contini. L'enologo storico Piero Cella ha approfondito gli aspetti tecnici della vinificazione in acciaio con periodici bâtonnage, descrivendo la gestione dell'ossigeno e l'azione del flor (il caratteristico velo biologico) come elementi fondamentali per interpretare la complessità di questo vitigno mitico sia in vigna che in cantina.

I vinaccioli di Sa Osa e l'archeologia del vino in Sardegna

Il legame profondo tra il territorio di Cabras e la viticoltura ha trovato un riscontro scientifico nell'intervento della professoressa Anna Depalmas dell'Università di Sassari. Gli scavi condotti tra il 2008 e il 2009 nel sito archeologico di Sa Osa hanno portato alla luce pozzi con vinaccioli risalenti al 1300-1700 a.C. Le analisi comparative condotte con una banca dati internazionale in Francia confermano la presenza di varietà addomesticate e selvatiche a bacca bianca, evidenziando parentele sia con vitigni sardi attuali sia con ceppi provenienti dai Balcani e dal Caucaso, a testimonianza di scambi culturali antichissimi nel bacino del Mediterraneo. I mutamenti nei consumi generazionali sono stati analizzati dall'antropologa del food Alessandra Guigoni, che ha evidenziato come i Millennials e la Gen Z cerchino nel vino una dimensione esperienziale e dinamica. Sul fronte del posizionamento commerciale, Giangiacomo Ibba (Amministratore Delegato di F.lli Ibba) ha confermato la solidità del marchio nel segmento adulto e nella distribuzione di qualità.

La nuova veste grafica del prodotto è stata curata da Lorenzo Saliu, Creative Director di SedPlus, che ha presentato il redesign dell'etichetta e la nuova capsula celebrativa. Andrea Balleri, brand ambassador della cantina, ha illustrato la versatilità gastronomica e il profilo aromatico netto che rendono il vino trasversale, adatto sia alla ristorazione d'alto livello che alla grande distribuzione. A conclusione della sessione scientifica, Mariano Murru, presidente di Assoenologi, ha rimarcato il valore umano della governance aziendale e le potenzialità del brand Sardegna sui mercati globali, invitando i produttori a coinvolgere attivamente le nuove generazioni. «I giovani hanno solo bisogno di essere invogliati. Dobbiamo essere noi a coinvolgerli, a fargli vivere l'esperienza in cantina» commenta Mariano Murru

Le edizioni limitate per il trentennale e lo show cooking con Carlo Cracco

Per celebrare l'anniversario, la cantina introduce sul mercato la capsula "Edizione 30 anni" nei canali della grande distribuzione e il Karmis 30 Magnum, un'edizione limitata di sole 2.000 bottiglie numerate con etichetta celebrativa disponibile a partire da giugno. Il piano promozionale prevede inoltre campagne dedicate nei principali scali aeroporti della Sardegna. Il prossimo appuntamento in calendario è fissato per il 16 giugno con la Karmis 30 Experience, un evento esclusivo riservato agli operatori del canale Horeca e della distribuzione.

Lo chef Carlo Cracco in visita presso la sede di Cantina Contini 1898 durante il Festival della Bottarga 2024; lo chef sarà il padrino dell'evento del 16 giugno

Padrino d'eccezione sarà lo chef Carlo Cracco, che firmerà uno speciale show cooking realizzando un piatto ideato per esaltare le caratteristiche organolettiche del vino. Lo chef Cracco, che aveva già approfondito la conoscenza della cantina oristanese durante il Festival della Bottarga 2024, dialogherà con la platea supportato dallo chef Tiziano Vacca del Ristorante Terra Crua di Cabras, responsabile del servizio food per i circa 300 ospiti previsti. L'evento si aprirà con un talk tecnico condotto dalla giornalista Giulia Salis, con la partecipazione di Andrea Balleri e di Roberto Dessanti di AIS Sardegna, focalizzato sulle strategie di proposta, abbinamento e vendita del vino sul mercato regionale ed estero. La serata proseguirà con banchi di assaggio dedicati alle eccellenze gastronomiche locali e intrattenimento musicale.

Cantina Contini 1898

Via Genova, 48, 09072 Cabras OR

Tel +39 0783 29006