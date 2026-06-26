Cavit premiata da Weinwirtschaft: il modello cooperativo convince anche all'estero

Il Consorzio Cavit conquista un importante riconoscimento internazionale nel CO-OP Contest 2026, la classifica della rivista tedesca Weinwirtschaft dedicata alle migliori realtà cooperative del settore vitivinicolo. Il gruppo trentino si posiziona al primo posto tra le cooperative italiane, confermando la capacità di coniugare qualità enologica, forza commerciale e presenza sui mercati internazionali.

La sede Cavit di Ravina (Tn)

La graduatoria elaborata da Weinwirtschaft prende in considerazione diversi parametri, incrociando i risultati ottenuti dai vini nelle degustazioni con la solidità distributiva e le performance commerciali delle aziende. Un metodo di valutazione che premia non solo la qualità delle etichette, ma anche la capacità delle cooperative di affermarsi in un mercato sempre più competitivo.

Cavit prima cooperativa italiana nel CO-OP Contest 2026 di Weinwirtschaft

Con il primo posto nella categoria "Top 10 Italien", Cavit si conferma la migliore cooperativa italiana secondo la prestigiosa testata tedesca. Il risultato valorizza un modello produttivo che riesce a mantenere elevati standard qualitativi pur operando su volumi importanti, grazie a una filiera organizzata e a una forte attenzione al territorio.

Il riconoscimento assume un valore ancora maggiore considerando che Weinwirtschaft distingue storicamente le realtà del Südtirol dal resto d'Italia nelle proprie classifiche dedicate al comparto vitivinicolo. A livello internazionale, inoltre, Cavit conquista il secondo posto nella "Top 20 Weltweit", graduatoria che riunisce le migliori cooperative vinicole del mondo. Un risultato che conferma la competitività del sistema cooperativo trentino anche sui mercati esteri.

Due vini Cavit tra i migliori: premi per Lagrein e Pinot Grigio

Oltre al successo del Consorzio, il CO-OP Contest 2026 premia anche due etichette simbolo della produzione trentina. Il Bottega Vinai Lagrein Trentino Doc 2023 viene proclamato "Best Red Wine Italy". Il vino si distingue per la struttura equilibrata, l'armonia tra tannini e acidità e un profilo aromatico caratterizzato da sentori di lampone, ribes rosso e mora, arricchiti da eleganti note di vaniglia.

Il Bottega Vinai Lagrein Trentino Doc 2023

Ottimo risultato anche per il Rulendis Pinot Grigio Trentino Superiore Doc 2023, inserito nella "Top 3 White Wine Italy". Nato da una selezione di vigneti situati in aree montane ai piedi delle Dolomiti di Brenta, il vino esprime aromi di mela verde e pera, accompagnati da sfumature agrumate e minerali che ne esaltano freschezza, sapidità e personalità.

La filiera Cavit e la piattaforma PICA valorizzano il territorio trentino

Alla base dei risultati ottenuti si trova una filiera che coinvolge i soci del Consorzio Cavit, responsabili della coltivazione di oltre il 60% della superficie vitata del Trentino.

La valorizzazione del territorio passa anche attraverso PICA, la piattaforma digitale sviluppata per supportare una moderna viticoltura di precisione. Il sistema monitora con estrema accuratezza i principali parametri ambientali, trasformando la complessità geografica del territorio trentino in uno strumento capace di migliorare la qualità delle produzioni.

Grazie alla raccolta e all'elaborazione dei dati, PICA permette di interpretare le caratteristiche di ogni singolo micro-terroir, contribuendo a preservare identità, costanza qualitativa e tipicità delle diverse etichette.

L'export traina la crescita del Consorzio Cavit

Il riconoscimento ottenuto nel CO-OP Contest 2026 conferma anche la forza commerciale del Consorzio Cavit, oggi protagonista sui mercati internazionali, ai quali è destinato circa il 76% della produzione. «I risultati del CO-OP Contest di Weinwirtschaft confermano la validità di un modello che sa coniugare la valorizzazione del territorio con una qualità d’eccellenza mantenuta costante negli anni e declinata sui diversi livelli della nostra offerta - commenta Lorenzo Libera, presidente di Cavit -. Essere riconosciuti come la prima realtà italiana in una classifica così autorevole premia il lavoro corale della nostra filiera e la nostra capacità di portare il meglio della produzione trentina sui mercati più esigenti».

Il riconoscimento rafforza il ruolo di Cavit come punto di riferimento del sistema cooperativo italiano, capace di valorizzare il vino trentino attraverso una filiera integrata, una forte presenza internazionale e una costante attenzione alla qualità delle produzioni.