Addio ad Arrigo Pisoni, figura chiave della grappa trentina

Il mondo della distillazione trentina piange Arrigo Pisoni, imprenditore e tra i protagonisti della costruzione del sistema di tutela della Grappa del Trentino IG, scomparso a 93 anni. La sua scomparsa segna un passaggio rilevante per un comparto che negli ultimi decenni ha visto crescere la propria identità anche grazie al lavoro di coordinamento tra aziende, consorzi e istituzioni. A ricordarlo è l’Istituto di Tutela della Grappa del Trentino, di cui Pisoni è stato tra i fondatori, insieme a diverse realtà che oggi rappresentano l’ossatura del sistema delle eccellenze distillate e spumantistiche regionali.

Arrigo Pisoni è venuto a mancare all'età di 93 anni

Nel messaggio di cordoglio, il presidente dell’Istituto Alessandro Marzadro ha sottolineato come Pisoni abbia contribuito a definire un approccio nuovo per il comparto: quello della collaborazione strutturata tra distillerie. «Ha contribuito in modo decisivo alla costruzione di un percorso condiviso tra le distillerie trentine, fondato sulla tutela dell’identità territoriale e sulla qualità del prodotto», si legge nella nota. Un’impostazione che, nel tempo, ha portato a superare logiche esclusivamente individuali, rafforzando invece una narrazione comune della grappa trentina come prodotto identitario e regolato da standard condivisi.

Pisoni è stato legato alla storica distilleria di famiglia nella zona di Pergolese, nella Valle dei Laghi, un’area simbolica per la produzione di grappa in Trentino. Da lì ha seguito lo sviluppo dell’impresa, accompagnandola in una fase di crescita e modernizzazione. Parallelamente ha partecipato alla nascita di alcune delle principali realtà di tutela e promozione del territorio: dall’Istituto della Grappa del Trentino al Consorzio del Vino Santo, fino al contributo dato allo sviluppo dell’Istituto TrentoDoc, segnando un percorso che ha intrecciato distillazione e spumantistica.

Nel ricordo di chi ha lavorato con lui emerge una figura attenta al cambiamento, pur provenendo da una tradizione consolidata. Pisoni viene descritto come un imprenditore capace di mantenere un dialogo costante con il settore, senza chiusure verso le trasformazioni del mercato. Un ruolo significativo lo ha avuto anche nella promozione della cultura dell’assaggio, attraverso la nascita dell’Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa (ANAG), contribuendo a strutturare un linguaggio tecnico oggi riconosciuto a livello nazionale.

Nel ricordo espresso da Carlo Odello del Centro Studi Assaggiatori, Pisoni viene descritto come una figura che ha sempre privilegiato il confronto e la costruzione condivisa delle competenze. La sua eredità, più che in singoli risultati aziendali, viene oggi letta come un metodo: l’idea che la forza di un territorio non derivi dalla somma delle singole imprese, ma dalla capacità di lavorare insieme su qualità, identità e rappresentazione comune.