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lunedì 13 luglio 2026  | aggiornato alle 12:55 | 120324 articoli pubblicati

Feudo Arancio
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Venice International Wine Trophy e Premio Mediterraneo Packaging: aperte le candidature 2026

L'invio dei campioni per il Venice International Wine Trophy potrà avvenire entro il 31 agosto, mentre per il Premio Mediterraneo Packaging c'è tempo fino al 16 novembre

 
13 luglio 2026 | 11:26

Venice International Wine Trophy e Premio Mediterraneo Packaging: aperte le candidature 2026

L'invio dei campioni per il Venice International Wine Trophy potrà avvenire entro il 31 agosto, mentre per il Premio Mediterraneo Packaging c'è tempo fino al 16 novembre

13 luglio 2026 | 11:26
 

Sono ufficialmente aperte le candidature per le prossime edizioni del Venice International Wine Trophy e del Premio Mediterraneo Packaging, due concorsi promossi da Egnews dedicati alle aziende che desiderano valorizzare la qualità dei propri prodotti e l'efficacia della propria comunicazione.

Venice Wine Trophy e Premio Packaging: aperte le candidature 2026

Aperte lecandidature per le prossime edizioni del Venice International Wine Trophy e del Premio Mediterraneo Packaging

Venice International Wine Trophy: il concorso dedicato ai migliori vini fermi

Il Venice International Wine Trophy è rivolto ai produttori di vini fermi e punta a valorizzare le migliori espressioni del territorio, dai bianchi ai rossi da invecchiamento, mentre a nei mesi scorsi si è svolto il concorso in versione  Bubbles, nell'ambito della manifestazione Bollicine in Villa, dedicato alle migliori bollicine. La valutazione è affidata a una giuria composta da esperti del settore, sommelier e giornalisti specializzati. Elemento distintivo del concorso è la Giuria Popolare "Wine Lover", chiamata a esprimere un giudizio conoscendo l'etichetta del vino, ricreando così l'esperienza di acquisto del consumatore e offrendo alle aziende un ulteriore riscontro sul potenziale commerciale del prodotto. Fino al 31 agosto 2026 sarà possibile infatti procedere con le iscrizioni e inviare i campioni. I vincitori verranno svelati durante la 19ª edizione de "La grande festa del vino" in programma a Villa Farsetti, a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, il 26 e 27 settembre.

Premio Mediterraneo Packaging: qualità e comunicazione sotto esame

Il Premio Mediterraneo Packaging premia le aziende capaci di distinguersi attraverso un packaging che unisce estetica, funzionalità e sostenibilità. La valutazione prevede due criteri con pari peso: il 50% del punteggio riguarda progetto grafico, originalità e sostenibilità della confezione, mentre il restante 50% è assegnato in base alla qualità del prodotto attraverso un assaggio tecnico. Il concorso è aperto a vini, bag-in-box, olio extravergine di oliva, distillati e acquaviti, valorizzando le produzioni che riescono a emergere anche sul piano della presentazione. Convegno e premiazioni 2026 si svolgeranno il prossimo 12 dicembre a Forte Marghera (Ve), mentre le candidature dovranno essere inviate entro il 16 novembre.

Come iscriversi ai concorsi Egnews

Regolamenti, schede tecniche e modalità di iscrizione sono disponibili sul portale Egnews, dove è possibile reperire anche i contatti della redazione per ricevere assistenza e conoscere le procedure per l'invio dei campioni. Le candidature rappresentano un'opportunità per ottenere una valutazione qualificata, aumentare la visibilità dei prodotti e confrontarsi con esperti e consumatori in due appuntamenti di riferimento per il settore.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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