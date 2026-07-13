Venice International Wine Trophy e Premio Mediterraneo Packaging: aperte le candidature 2026

Sono ufficialmente aperte le candidature per le prossime edizioni del Venice International Wine Trophy e del Premio Mediterraneo Packaging, due concorsi promossi da Egnews dedicati alle aziende che desiderano valorizzare la qualità dei propri prodotti e l'efficacia della propria comunicazione.

Aperte lecandidature per le prossime edizioni del Venice International Wine Trophy e del Premio Mediterraneo Packaging

Venice International Wine Trophy: il concorso dedicato ai migliori vini fermi

Il Venice International Wine Trophy è rivolto ai produttori di vini fermi e punta a valorizzare le migliori espressioni del territorio, dai bianchi ai rossi da invecchiamento, mentre a nei mesi scorsi si è svolto il concorso in versione Bubbles, nell'ambito della manifestazione Bollicine in Villa, dedicato alle migliori bollicine. La valutazione è affidata a una giuria composta da esperti del settore, sommelier e giornalisti specializzati. Elemento distintivo del concorso è la Giuria Popolare "Wine Lover", chiamata a esprimere un giudizio conoscendo l'etichetta del vino, ricreando così l'esperienza di acquisto del consumatore e offrendo alle aziende un ulteriore riscontro sul potenziale commerciale del prodotto. Fino al 31 agosto 2026 sarà possibile infatti procedere con le iscrizioni e inviare i campioni. I vincitori verranno svelati durante la 19ª edizione de "La grande festa del vino" in programma a Villa Farsetti, a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, il 26 e 27 settembre.

Premio Mediterraneo Packaging: qualità e comunicazione sotto esame

Il Premio Mediterraneo Packaging premia le aziende capaci di distinguersi attraverso un packaging che unisce estetica, funzionalità e sostenibilità. La valutazione prevede due criteri con pari peso: il 50% del punteggio riguarda progetto grafico, originalità e sostenibilità della confezione, mentre il restante 50% è assegnato in base alla qualità del prodotto attraverso un assaggio tecnico. Il concorso è aperto a vini, bag-in-box, olio extravergine di oliva, distillati e acquaviti, valorizzando le produzioni che riescono a emergere anche sul piano della presentazione. Convegno e premiazioni 2026 si svolgeranno il prossimo 12 dicembre a Forte Marghera (Ve), mentre le candidature dovranno essere inviate entro il 16 novembre.

Come iscriversi ai concorsi Egnews

Regolamenti, schede tecniche e modalità di iscrizione sono disponibili sul portale Egnews, dove è possibile reperire anche i contatti della redazione per ricevere assistenza e conoscere le procedure per l'invio dei campioni. Le candidature rappresentano un'opportunità per ottenere una valutazione qualificata, aumentare la visibilità dei prodotti e confrontarsi con esperti e consumatori in due appuntamenti di riferimento per il settore.