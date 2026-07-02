Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 02 luglio 2026  | aggiornato alle 18:48 | 120132 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Rational
Feudo Arancio

in piemonte

Furto nella cantina Banfi a Strevi: sparite 3mila bottiglie di Alta Langa Docg

Furto nella notte in una cantina di Strevi (Al) in Piemonte: sottratte oltre 3mila bottiglie di Alta Langa Docg. Le etichette, tracciabili, potrebbero aiutare le indagini lungo la filiera distributiva

 
02 luglio 2026 | 15:51

Furto nella cantina Banfi a Strevi: sparite 3mila bottiglie di Alta Langa Docg

Furto nella notte in una cantina di Strevi (Al) in Piemonte: sottratte oltre 3mila bottiglie di Alta Langa Docg. Le etichette, tracciabili, potrebbero aiutare le indagini lungo la filiera distributiva

02 luglio 2026 | 15:51
 

Nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 giugno, la cantina piemontese di Banfi a Strevi, in provincia di Alessandria, è stata oggetto di un furto che ha interessato oltre 3.000 bottiglie. Secondo quanto riferito dall’azienda, il colpo ha riguardato in particolare diverse referenze di Alta Langa Docg, prelevate in modo selettivo e organizzato. La dinamica, ricostruita nelle prime valutazioni interne, lascia ipotizzare una conoscenza preventiva degli spazi e della disposizione dei bancali.

Furto nella cantina Banfi a Strevi: sparite 3.000 bottiglie di Alta Langa Docg

Banfi: rubate oltre 3mila bottiglie dalla cantina di Strevi

Selezione mirata delle referenze

L’azienda ha segnalato che i ladri avrebbero agito scegliendo con precisione alcune etichette, tra cui Cuvée Aurora, Cuvée Aurora Rosé e la Riserva 100 Mesi, tutte appartenenti alla denominazione Alta Langa Docg. «Il furto di interi bancali lascia intendere che i ladri sapessero esattamente come muoversi» ha dichiarato la società in una nota, sottolineando come la selezione delle bottiglie non sembri casuale ma guidata da una conoscenza delle referenze.

Tracciabilità e filiera sotto osservazione

Uno degli elementi centrali evidenziati dall’azienda riguarda il sistema di tracciabilità adottato per le etichette coinvolte. Le bottiglie sottratte risultano infatti identificabili lungo la filiera distributiva, un fattore che potrebbe facilitare il lavoro degli investigatori. Il presidente della cantina, Rodolfo Maralli, ha spiegato: «Da anni investiamo in sistemi di rintracciabilità dei nostri prodotti e, in particolare, delle etichette di punta come l’Alta Langa. Le bottiglie sottratte sono quindi identificabili e potenzialmente rintracciabili lungo la filiera».

L’appello alla collaborazione del settore

Di fronte all’accaduto, la cantina ha scelto di rendere pubblica la vicenda per ampliare la rete di attenzione lungo i canali commerciali. L’invito è rivolto a operatori del settore, clienti e consumatori. «Qualora le bottiglie dovessero comparire in contesti insoliti o attraverso canali non riconducibili a quelli ufficiali, invitiamo a segnalarlo alle autorità competenti o all’azienda» ha aggiunto Maralli, sottolineando come ogni informazione possa contribuire alla ricostruzione dei movimenti del prodotto.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
furto vino Alta Langa DOCG Banfi Strevi cantina Piemonte tracciabilità vini furto bottiglie spumante metodo classico cronaca vino filiera vitivinicola
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Suicrà
Martini Frozen
Quattroerre Group
Delyce
Suicrà
Martini Frozen
Quattroerre Group
Delyce
Sorì
Salomon

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026