Lo smart working penalizza i supermercati a favore di spesa online e nei negozi di quartiere

Nel 2021 il supermercato moderno di VéGé

, come ben sappiamo, ha modificato radicalmente lesegnando a tutti gli effetti un momento di profondanel. Da una parte la corsa impetuosa degli(aumentati nell’ultimo anno del 117%), dall’altra, una risalita dei. Fino allanegli, dove per molti mesi la parte del leone l’hanno fatta i“da cuochi a casa” come idi birra,, ingredienti perfresche eperÈ in quest’ottica di cambiamento e sguardo al futuro che il Gruppo VéGé , la Cooperativa che fa oltre 11,2 miliardi di fatturato e che tra i marchi più riconoscibili, tra gli oltre 3500 punti vendita, possiede Bennet, Tosano, Decò, Migros e Metro Italia Cash&Carry, ritornerà alle origini.L’obiettivo nel 2021 è ildella storicaVéGé su un centinaio di, con la creazione di undi supermercato moderno: «La volontà è quella di interpretare sempre di più le variegate esigenze del cliente» ha detto al Corriere della Sera, l’amministratore delegatoUna strada che è anche una necessità, perché è ormai il cambiamento del modo di fare acquisti non si potrà più fermare: «Da un lato ne gioverà chi ha punti vendita nei piccoli centri urbani e in provincia - continua Santambrogio - Lostrutturale diminuirà, infatti, sensibilmente gli accessi nei market in centro e a perderci sarà maggiormente chi è posizionato su questo particolare segmento».Dall’altro appunto c’è la crescita esponenziale della, anche per effetto delle misure di distanziamento, proiettando la quota del canale e-commerce nel settoreperò ancora a un marginale 1,8% sui volumi totali, con un orientamento su acquisti di beni «commodity» per lae per la(detersivi, shampoo e non deperibili): «Molto meno sui, dell’, della, dove la consulenza di unresterà decisiva per spiegare ad esempio la provenienza e la qualità della filiera», dice Santambrogio.In ogni caso, non possiamo più non tener conto del canale online. Anzi, occorre trovare il modo di competere (e proteggersi) dai colossi (in primis) che possono avere più occasioni di vendere, impoverendo la filiera, sfruttando anche le maggiori marginalità determinate dalle triangolazioni fiscali di gruppi con attività sovranazionali. Per questo Santambrogio «sarebbe necessaria un’azione coordinata a livello comunitario».condivise dunque. A maggior ragione in periodo con norme in continuo cambiamento e sempre diverse se non contraddittorie che mettono in estremaglidella, con limitazioni alle vendite, spesso imprecise, ma soprattutto mettendo in crisi gli assortimenti di prodotti freschi e freschissimi, rischiando di causare inutili sprechi: «La chiusura dei centri commerciali nel week end è un ulteriore errore, perché sono luoghi con maggior controllo e di possibile contingentamento dei clienti, e lasciarli aperti avrebbe consentito una migliore e maggiore distribuzione della clientela tra centro e periferia».