Grande distribuzione, dopo il boom si prepara a competere con l'Horeca

A

Nel 2020, il food ha raggiunto l'8,4% della distribuzione

Supermercati-ristoranti: vasi comunicanti

La transizione phygital

I player del settore: l'evoluzione passa da servizi e negozio

«Nella distribuzione moderna il food ha raggiunto a fine 2020 un incremento dell'8,4% a valore e del 7,1% a volume, beneficiando anche di un travaso dal canale Horeca dovuto ai diversi lockdown», ha commentato Marco Gilli, direttore comemerciale di Iri. A livello di merceologie, è stato il fresco a peso variabile (+12,9%) e il fresco a peso imposto (+10,6%) sono stati i reparti con i tassi di crescita più alti. Decisamente positivi anche i risultati delle bevande, che invece hanno sofferto nel canale grossisti a causa delle chiusure del fuoricasa. «Nei primi mesi l'effetto panico ha spinto la domanda delle categorie scorta, ma i l passo eccezionale seguito dalle vendite nella prima fase dell'epidemia era in buona parte causato dal blocco della mobilità, che ha spostato in casa consumi normalmente effettuati in bar e ristoranti. Stimiamo che ancora oggi circa il 5,5% delle vendite di Food&Beverage attengano a questa ricollocazione del consumo alimentare», ha aggiunto Gilli.Per quanto riguarda le modalità di acquisto, Iri osserva una predisposizione dei consumatori da un lato verso canali nuovi, scoperti online durante il lockdown; dall'altro verso la riscoperta dei negozi di prossimità . «Il passaggio al "phygital" porta a ripensare la customer experience, mentre l'utilizzo di big data e l'intelligenza artificiale miglioreranno l'omnicanale, creando solide relazioni con i clienti. Infine, la sostenibilità è un tema centrale, anche per la nostra Associazione: di recente abbiamo lanciato il progetto Green Retail Lab, un laboratorio permanente volto a supportare le aziende del settore nella realizzazione di un'economia circolare», ha commentato Marco Pedroni, general manager di Federdistribuzione. Se gli analisti presentano i dati a consuntivo e ne ricavano possibili scenari futuri, grazie alla loro presenza sul campo gli operatori hanno il polso delle tendenze mentre si stanno manifestando. «Offriamo ai nostri consumatori ben sei modalità diverse di acquisto, inclusi il delivery e il click & collect - ha rivelato Francesco Avanzini, direttore generale di Unes - Per quanto riguarda i punti vendita fisici, la pandemia ha accelerato tendenze che erano già in corso, come la crescita dei negozi di prossimità, anche con format innovativi, e la crisi delle grandi superfici».Gli investimenti in e-commerce e trasformazione digitale sono confermati anche da Massimiliano Gallo amministratore delegato di Bennet: «A ottobre 2020 abbiamo lanciato la nuova piattaforma e-commerce. Più in dettaglio, gli investimenti dedicati al front end hanno l'obiettivo di accogliere al meglio i clienti migliorando l'esperienza nella fase di acquisto e navigazione».Ma l'innovazione riguarderà anche gli store fisici, oltre che l'universo digitale, come spiega Luca Panzavolta, direttore generale di Coop Alleanza 3.0: «Riteniamo che dopo l'emergenza riprenderà il processo di evoluzione dei format che era già in corso. Le classiche corsie obbligate verranno sostituite da "isole merceologiche" aperte e le diverse modalità di acquisto e fruizione del Food & Beverage sfumeranno in un continuum che va dal consumo in loco, all'acquisto in negozio, al click & collect e delivery fino al commercio digitale».«Siamo passati dalla lealtà del consumatore per il brand alla lealtà dell'insegna verso il consumatore, cui rendere disponibili più canali di acquisto - conclude Stefano Citterio, amministratore delegato di Gruppo Végé - Io lo definisco modello "penta-touch point": home delivery diretto, click & collect, locker, piattaforme dedicate alla spesa online e piattaforme di food delivery. Per quanto riguarda il punto vendita, dovremo puntare a un'esperienza multisensoriale di qualità, complementare agli altri canali in cui privilegiare prodotti più ordinari».