GrosMarket, nuova piattaforma e-commerce e app dedicata

Servizi innovativi studiati ad hoc: il canale all’ingrosso del Gruppo Sogegross rafforza l’attenzione rivolta ai clienti. È ora a disposizione la nuovissima piattaforma e-commerce, declinata anche su app, per garantire un servizio realmente su misura. Un modo semplice e comodo per fare online gli acquisti per la propria attività, ma anche un vero e proprio catalogo online che consente di consultare l’assortimento completo, attraverso pratiche schede prodotto, gestire ordini, pagamenti e liste personalizzate. Il sito è stato ottimizzato per garantire una user experience ideale per la navigazione su smartphone e tablet, anche da parte di utenti non esperti.

Il nuovo sito GrosMarket sui diversi dispositivi

Per i clienti con tessera GrosMarket Sogegross è sufficiente registrare la propria tessera sull’app o su grosmarket.it. Se non si è in possesso della tessera, è necessario recarsi presso uno dei punti vendita GrosMarket e farne richiesta: il rilascio è immediato e gratuito.

Un approccio full service, digitale e su misura per i professionisti

Sul sito grosmarket.it così come attraverso la app “GrosMarket Cash&Carry” è possibile usufruire di una serie di servizi utili per i professionisti, in aggiunta alla tradizionale visita in Cash&Carry: la Delivery, in esclusiva per la clientela professionale, consente la consegna comodamente presso l’attività commerciale degli ordini inoltrati online; il Click&Collect, attivo in tutti i punti vendita GrosMarket, con prenotazione online e ritiro presso il negozio nell’orario scelto; infine il servizio Buy&Go, per la consegna presso l’esercizio commerciale dei prodotti acquistati in negozio.

GrosMarket garantisce consulenza e ascolto delle esigenze per proporre le migliori soluzioni di prodotto e di servizio. L’Horeca Account di zona è a disposizione per tutte le informazioni necessarie e per assistenza durante l’ordine online.

«Un approccio full service, digitale e su misura per i professionisti. Lavoriamo come sempre per rafforzare la nostra attenzione alla relazione con i clienti: i nuovi strumenti a disposizione permettono di ottimizzare ulteriormente i punti di contatto e l’esperienza di acquisto», spiega Flavio Zago, direttore del canale. «Con il rebranding che abbiamo concluso da qualche settimana in tutti i 22 Cash&Carry e sui nuovi strumenti digitali, abbiamo voluto dare una nuova impronta, moderna e funzionale, alla nostra insegna, per dare nuovo valore alla tradizione di essere un punto di riferimento sul territorio».

Tante nuove funzionalità all’avanguardia

Il nuovo brand, che sintetizza la sua vocazione nel nuovo payoff che accompagna il logo “Food & Service a tua misura”, con i servizi digitali si arricchisce di funzionalità all’avanguardia, come sempre al fianco dei professionisti per facilitare e migliorare il loro lavoro. Grazie alla nuova piattaforma digitale sarà possibile consultare l’assortimento completo, inclusa la ricca selezione di prodotti freschissimi (carne, pesce, salumi, formaggi, ortofrutta) e reperire contenuti informativi su ogni referenza, grazie alle dettagliate schede prodotto, con specifiche su caratteristiche, componenti e confezioni.

In tutte le regioni in cui GrosMarket è presente - Liguria, Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna - sono a disposizione della clientela informazioni sui punti vendita con relativi orari e servizi, oltre alla consultazione di offerte e promozioni.

Per tutti i clienti, sia per chi ordina online sia per i clienti del Cash&Carry, il sito è uno strumento utile per avere sott’occhio il proprio storico degli acquisti, compilare liste d’acquisto personalizzate, effettuare pagamenti (online con carta di credito) e tenere aggiornato il proprio profilo.

Al lancio del nuovo sito, si affianca il restyling dei contenuti delle pagine social, Facebook e Instagram, per fornire alla community Horeca contenuti di interesse e rilevanti per la propria attività. Una nuova presenza quindi al passo con i tempi, nel rispetto dei valori di sempre.

Per informazioni: www.sogegrosscash.it - grosmarket.it